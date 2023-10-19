Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Van’a gelen ve eski Van şehrinde incelemelerde bulunduktan sonra Kapıköy Gümrük Kapısı’na geçen Bakan Ersoy başkanlığında, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Saray Kaymakamı Eyup Gürdal, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda Bakan Ersoy’a sunum eşliğinde Kapıköy Gümrük Kapısı’nın işleyişi, kapasitesi hakkında bilgi verilerek, kapının daha verimli hizmet verilebilmesi için yapılması gerekenler istişare edilerek değerlendirildi.

Toplantı sonrası Bakan Ersoy, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı’na geçti.