Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya’da 2023 Doğru Şehir Buluşmaları programına katıldı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Ersoy, kenti çok beğendiğini, alt yapıların düzenli ve planlı şekilde yapıldığını belirtti. Konya’nın sanayi ve tarımda çok fazla yatırım aldığını, son 20 yılda da çok geliştiğinin altını çizen Bakan Ersoy, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile turizm konusunda da Konya’yı hak ettiği yere getirmek için bir master plan üzerinde birkaç yıldır çalışıyoruz. İnşallah burada da çok kısa bir sürede Konya, çok ciddi potansiyeli olan turizmden de iyi bir pay almaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

Mevlana Müzesi çevresinde yürütülen çalışmaların, iyi bir ziyaretçi alabilmek için doğru planlamayla yapıldığını anlatan Mehmet Nuri Ersoy, "Bu yıl başına doğru hızla sonuçlandırılarak 2023 itibariyle çok daha fazla turist ağırlayan bir şehrimiz olacak. Artık turizm de ciddi bir sektör haline gelecek diye düşünüyorum. Mevlana Müzesi, ilk 8 aylık verilere baktığınızda, Ağustos sonu itibariyle 2,2 milyon ziyaretçi almış. Yıl sonuna kadar da 3 milyonu geçer diye düşünüyorum. Zaten belli bir hareket var. Konya, kültür, inanç, fuar, kongre, termal sağlık, doğa ve özellikle de gastronomi konusunda çok ciddi potansiyeli olan birçok şehrimizden de ayrışmış bir şehrimiz. Özellikle arkeoloji konusunda da başta Çatalhöyük olmak üzere birçok höyüğe ev sahipliği yapıyor. Bu bölgede birçok antik kent oluşmuş. Çok fazla kültür burada yaşamış. Şimdi bu potansiyeli de gün yüzüne çıkararak belli bir rota çerçevesinde tanıtımını yaparak başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan yoğun turist alacak hale getirmek için el birliğiyle belediyemizle çalışıyoruz" dedi.

Bir soru üzerine kış aylarının turizm açısından fiyatların en uygun olduğu dönem olduğunu ifade eden Ersoy, “Zaten bütçe açısından, kriter açısından baktığınız zaman kışın gezmenizi tavsiye ederim. En düşük bütçelerin olduğu, hemen hemen maliyetine satışların olduğu bir dönemde gezme fırsatı yakalamış olursunuz. Dünyadaki doğal gaz vesaire gibi krizler sebebiyle Türkiye’ye fazla turist gelecek, her yer dolup taşacak gibi beklentileri gerçekçi bulmuyorum. Çünkü turizmde belirsizliklerin olmadığı bir ortamda insanlar daha yoğun seyahat eder. Dünya geneli belirsizlikler oluştuğu zaman veya bölgesel belirsizlikler oluştuğu zaman seyahatleri daha az olur. Biz geçen seneye göre daha iyi turist alacağız mı? Alacağız. Rakamlar da bunu gösteriyor, geçen seneye kıyasla, kışın çok daha iyi turist alacağımızı. Ama bunun sebebi ülkemizi çok daha iyi, eskiye göre çok daha iyi tanıtıyor olmamız ve otel yatırımcılarımızın, turizm sektörünün çok bilinçli bir şekilde hizmet standartlarını yükseltmesiyle orantılı bu. Yani daha iyi hizmet veriyoruz, ülkemizi çok çok daha iyi tanıtıyoruz, otomatikman bu iki önemli unsuru yerine getirdiğimiz için de her sene bir önceki seneye göre daha fazla turist alıyoruz. Bu kış da geçen seneye kıyasla çok daha fazla turisti Türkiye inşallah ağırlayacak. Şu an ön rezervasyonlar da bunun göstergesi” şeklinde konuştu.

Programda bir konuşma yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, “20 yıllık iktidar döneminin gerek demokratikleşme gerekse kalkınma hamleleriyle ülkemizi nereye getirdiğimize hep birlikte şahitlik ettik. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yoğun saha çalışmaları gerçekleştirdik. AK Parti ailesi olarak çalışmalarımızı hız yükselterek devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.