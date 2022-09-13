Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin yılsonu itibariyle turizmde kişi başı gelir rekoru kıracağını belirterek, “İnşallah bu sene 83-84 dolar kişi başı gecelik gelirle de bir rekor kırmış olacağız. 62 dolarlara kadar gerilemişti ama bu yapılan tanıtım çalışmaları ve nitelikli turiste olan konsantrasyon sonuçlarını verdi. Yüzde 35’lik bir artışla 83-84 dolar bandını yılsonunda yakalayacağını görüyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin yılsonu itibariyle turizmde kişi başı gelir rekoru kıracağını belirterek, “İnşallah bu sene 83-84 dolar kişi başı gecelik gelirle de bir rekor kırmış olacağız. 62 dolarlara kadar gerilemişti ama bu yapılan tanıtım çalışmaları ve nitelikli turiste olan konsantrasyon sonuçlarını verdi. Yüzde 35’lik bir artışla 83-84 dolar bandını yılsonunda yakalayacağını görüyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın Aksu ilçesindeki Banu Ufuk Cömertoğlu İlkokulundaki Antalya’nın Kültürel Miras Koruyucuları Projesi Etkinliği’ne katıldı. Öğrencilerle birlikte önce bir sunum izleyen Bakan Nuri Ersoy, etkinlik sonrası gazetecilere Türkiye ve Antalya turizmine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezon başında 42 milyon turist, 35 milyar dolar hedefini 47 milyon turist 37 milyar dolar gelir olarak revize ettiklerini hatırlatan Bakan Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansı’nın yoğun tanıtım kampanyaları ile hedefte bir gerileme olmayacağını ve üstüne katarak ilerleneceğini söyledi.

“Yılsonu Antalya’nın 12-13 milyona ulaşacağını düşünüyorum”

Karadeniz’deki krizden en çok etkilenme ihtimali olan bölgenin Antalya olduğunu ancak yapılan Pazar çeşitlemesi ve dünya genelindeki yoğun tanıtımların olumlu sonuç verdiğine işaret eden Bakan Ersoy, “İleriye dönük rezervasyonların oldukça iyi durumda. Geçen yılın çok çok üstünde bir rakamla Antalya inşallah bu seneyi kapatacak. Geçen sene 9 milyon turist almıştı. Bu sene 12 hatta 13 milyonlara yılsonu itibariyle erişeceğini düşünüyorum. Hem sezon uzadığını görüyoruz, Normalde Ekim sonunda sezon artık yavaşlamaya başlar Ama Kasım sonuna kadar sezon devam edecek gibi gözüküyor. İyi bir kış geçireceğimizi de ümit ediyoruz. İnşallah bundan sonra Türkiye turizmi rekorlar kırarak ileriye doğru hedeflerini yakalamaya devam edecek” dedi.

"Önümüzdeki sene bu hedefimiz 93 dolar"

Ersoy, Türkiye’nin kişi başı gelirde de bu yıl rekor kıracağı yönünde beklentisi olduğunu belirterek, “Sadece turist sayısı değil, kişi başı gecelik gelirinde çok ciddi şekilde artıyor olması bizim için asıl hedeflerin başında geliyordu. İnşallah bu sene 83-84 dolar kişi başı gecelik gelirle de bir rekor kırmış olacağız. Türkiye, geçmişteki rekorunu egale etmiş olacak ve bundan sonra hep artarak üstüne koyarak rakamlarını yükseltmeye devam edecek. 62 dolarlara kadar gerilemişti ama bu yapılan tanıtım çalışmaları ve nitelikli turiste olan konsantrasyon sonuçlarını verdi. Yüzde 35’lik bir artışla 83- 84 dolar bandını yılsonunda yakalayacağını görüyoruz ama önümüzdeki sene bıraktığımı daha da yukarılara gidip taşıma hedefliyoruz. Önümüzdeki sene bu hedefimiz 93 dolar. Her yıl bunu arttırarak devam edeceğiz