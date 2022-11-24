Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye olarak turizm gelirlerinde 2019’a oranla yüzde 14 artış göstermeyi başardıklarını belirterek, "Eğer yıl sonu tahminlerimiz gerçekleşirse, ziyaretçi sayısında 2019’la farkı neredeyse kapatmış olacağız. Turizm gelirlerinde ise 2019’un çok üzerinde bir artış yakalayacağız. Bu rakamlar bize şunu gösteriyor, biz turizmde Türkiye olarak artık Süper Lig’deyiz. Bu işi en üst seviyede yapan ülkeleri rakip olarak görüyor ve hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye olarak turizm gelirlerinde 2019’a oranla yüzde 14 artış göstermeyi başardıklarını belirterek, "Eğer yıl sonu tahminlerimiz gerçekleşirse, ziyaretçi sayısında 2019’la farkı neredeyse kapatmış olacağız. Turizm gelirlerinde ise 2019’un çok üzerinde bir artış yakalayacağız. Bu rakamlar bize şunu gösteriyor, biz turizmde Türkiye olarak artık Süper Lig’deyiz. Bu işi en üst seviyede yapan ülkeleri rakip olarak görüyor ve hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

Uluslararası 12. Resort Turizm Kongresi,’ Geleceğim Turizmi Turizmin Geleceği’ başlığıyla Antalya’nın Lara bölgesindeki bir otelde başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde pek çok başarıya imza atılan 2022 yılının sonuna doğru yaklaştıklarını belirterek, geçen yıl bu kongrede 2021 yılı sonunda 29 milyon ziyaretçi ve 24 milyar dolar gelir beklediklerini ifade ettiklerini hatırlattı.

Yıl sonunda bu hedeflerin de üzerine çıktıklarını yılı 30 milyonu aşan ziyaretçi ve 30,2 milyar dolar turizm geliri ile kapattıklarını kaydeden Bakan Ersoy, “2022 yılına başlarken de 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefiyle yola çıkmıştık. Bu hedefi ilk olarak temmuz ayında 47 milyon turist ve 37 milyar dolar olarak revize ettik ama bu da yetmedi. Son olarak ekim ayında yeni bir revize yaptık. Artık yeni hedefimiz 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir. 2022 yılı sona erdiğinde bu rakamları da geçtiğimizi hep birlikte göreceğiz. Ağırladığımız ziyaretçi sayısında olduğu gibi turizm gelirimizde de önemli bir sıçrama gerçekleştirdik. 2002 yılında 12,4 milyar dolar olan turizm gelirimizi, 2019 yılında 38,9 milyar dolara yükselttik. 2019’da 76,2 dolar ve 2021’de 81,25 dolar olarak gerçekleşen kişi başı gecelik ortalama harcamanın bu yıl sonu itibarıyla 90 dolara yükseleceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

"Süper Lig’deyiz"

Bakan Ersoy, 2022 yılı rakamlarının 2019 yılıyla kıyasladığında pandemi sürecini çok iyi yönettiklerini ve rakiplere fark attıklarını kaydetti.

Ziyaretçi sayısında 2019 ile 2022 yıllarının ilk 7 aylık dönemine bakılarak bilgiler aktaran Bakan Ersoy, “İtalya yüzde 29, İspanya yüzde 18 ve Yunanistan yüzde 12 oranında 2019’un gerisinde kalmış durumda. Biz bu farkı yüzde 7’ye indirmeyi başardık. Yine 2019 ile 2022 yıllarının ilk 7 aylık turizm gelirlerini karşılaştırdığımızda İtalya yüzde 13, İspanya yüzde 6, Yunanistan yüzde 4 oranında 2019 rakamlarının gerisinde kalmış durumda. Biz Türkiye olarak turizm gelirlerinde 2019’a oranla yüzde 14 artış göstermeyi başardık. Eğer yıl sonu tahminlerimiz gerçekleşirse, ziyaretçi sayısında 2019’la farkı neredeyse kapatmış olacağız. Turizm gelirlerinde ise 2019’un çok üzerinde bir artış yakalayacağız. Bu rakamlar bize şunu gösteriyor, biz turizmde Türkiye olarak artık Süper Lig’deyiz. Bu işi en üst seviyede yapan ülkeleri rakip olarak görüyor ve hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz” diye konuştu.

"Tanıtım atağı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizmin stratejik sektör ilan edilmesinden bu yana radikal strateji değişikliklerine gittiklerinin altını çizen Bakan Ersoy, “Bugüne kadar sektör olarak hep devletten destek bekliyorduk. Evet, devlet destek vermeye devam edecek ama sektörle beraber çok daha hızla yol alalım dedik. Bu anlayışla, 2019 yılında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızı kurduk. Kuruluşundan bugüne kadar geçen kısa sürede TGA, kriz yönetiminden tanıtım çalışmalarına kadar öyle başarılara ulaştık ki az önce paylaştığım rakamlar bunun sonucu olarak karşımızda durmaktadır. TGA, yıl boyunca toplam 33 ülkenin ulusal kanallarında çok yoğun tanıtım yaptık. 200’den fazla ülkede yayın yapan global haber kanallarıyla anlaşma imzaladık. Yine 200’den fazla ülkede dijital tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Bütün bunlar tanıtımın reklam ayağını oluşturuyor. Bunun bir de PR ayağı var. Bu bağlamda da dünyanın dört bir yanından basın mensupları, influencerlar, tur operatörleri ve kanaat önderleri Türkiye’de ağırlandı. Kasım itibarıyla 2022 yılı başından beri 85 ayrı ülkeden gelen 3 bin 465’i basın mensubu ve influencer, 2 bin 395’i tur operatörü olmak üzere toplam 5 bin 860 kişi Türkiye’nin 62 şehrinde düzenlenen 356 ayrı ağırlama etkinliğine katıldı. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sürdürerek 81 ilimizin tamamını bu ağırlamalara dahil etmeyi ve ağırlanan toplam kişi sayısını 6 bin 500’e ulaştırmayı hedefliyoruz. Böylece ülkemizin destinasyonlarına ve turizm ürünlerine dair deneyime dayalı güçlü bir etki bırakmış ve tanıtım yapmış olacağız. Şüphe yok ki şu anda dünyanın açık ara en yoğun reklam ve PR çalışması yapan ülkesiyiz” dedi.

"81 ile yayma hedefi"

Bakan Ersoy, çalışma yaparken 2 noktaya dikkat ettiklerine değinerek, “Ürün çeşitliliği üzerinde çalışarak bunu vurgulamak ve pazar çeşitliliğine gitmek. Bu iki nokta birlikte sağlanınca sektörümüzü olumsuz etkileyebilecek krizlere karşı turizmimizi bağışıklığa kavuşturmuş oluyoruz. Ve tüm bunları yaparken de turizmi 81 ilimize yaymak için adımlar atıyoruz” dedi.

Bakan Ersoy, ürün çeşitliliğinin en önemli başlıklarından birinin kültür turizmi olduğuna dikkati çekti.

"5 şehirde kültür yolu festivali daha geliyor"

2021 yılı ekim ayında İstanbul Beyoğlu’nda başlatılan Kültür Yolu Festivali projesini 2022 Mayıs ayında İstanbul’la eş zamanlı olarak, Başkent Kültür Yolu Festivali adıyla Ankara’da da hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Ersoy, “ Geride bıraktığımız Eylül-Ekim döneminde ise Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleriyle birlikte Çanakkale’de Troya, Diyarbakır’da Sur Kültür Yolu Festivallerini, Konya’da ise Mistik Müzik Festivali’ni bu silsileye ekledik. 2022 yılında gerçekleştirilen söz konusu bu 7 festivalde yaklaşık 33 milyon ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu festivallerin birçok kalıcı etkisi oluyor. Şehirlerimizde birçok noktada kültür varlıklarının restorasyonlarını gerçekleştiriyor, gerekli kültür merkezlerini oluşturuyoruz. 2023’te bu şehirlerimize İzmir, Adana, Erzurum, Trabzon ve Gaziantep’i de ekleyeceğimizi duyurduk, çalışmalara başladık. Kültür ve turizmin birbirini desteklediği bir eko sistem kurduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Geçen sene rekor sayıda kazı çalışmasına imza attık. 680 noktada kurtarma, araştırma ve 12 ayrı kazı programı yaptık, dünyada bir rekordur. Her sene bu sayıyı artırarak, daha fazla kaynakla bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Antalya Side’de yoğun bir restorasyon kazı çalışmasıyla ön plana geçtik. Son 15-20 yılda yapılan çalışmayı 6 içinde yoğun şekilde yapacağız. Bu hafta içinde çalışmalara başlayıp, sezona yetiştireceğiz. Kültürel etkinliklerle tesisler dışına turistleri çıkarmak adına önemli adımlar atmış olacağız” ifadelerine yer verdi.

"80 tesis ön denetimden geçti"

Turizmdeki en önemli ürün başlıklarımızdan birinin gastronomi olduğuna vurgu yapan Bakan Ersoy, eğer şehirleri birer “gastro city” haline getirmek istiyorsak bulundukları noktadan daha yukarılara çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı.

Sektörde geleceğin en önemli trendlerinden birisinin “sürdürülebilir turizm” olacağına değinen Bakan Ersoy, “Toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirerek yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasa, yerel halkın sosyal ve ekonomik yaşamına katkı sağlayan bir turizmden bahsediyoruz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki artık her beş turistten dördü tatillerini sürdürülebilir bir tatil beldesinde geçirmek istiyor. Bu amaçla, 2023 yılından itibaren ‘Güvenli ve Sürdürülebilir Turizm Programı’nı uygulamaya başlayacağız. Bunun için dünyanın en üst düzey sürdürülebilirlik platformu olan “Global Sustainable Tourism Council” ile 3 yıllık bir protokole imza attık. Bu protokol ile Türkiye, dünyada sürdürülebilir turizm alanında hükümet nezdinde ulusal bir program geliştirmek üzere anlaşma yapan ilk ülke oldu. Devam eden çalışmalar çerçevesinde 80 tesis ön denetimden geçti, bunun 53’ü Antalya’da. Yani Antalya turizmdeki liderliğini bu alanda da devam ettiriyor. 27 tesis sertifika almaya hak kazandı, denetlenen diğer tesisler de inşallah eksiklerini tamamlayıp sertifikalarını alacaklar. 2030 yılına geldiğimizde Türkiye’deki tüm tesisler, gerekli görülen 42 kriterin tamamını karşılamış olacak” diye konuştu.

"Projeler"

Turizm Master Planı’nın sürdürülebilirlik yaklaşımıyla oluşturulmuş durumda olduğunu belirten Bakan Ersoy, bakanlık öncülüğünde turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi, kitle turizmi kaynaklı olarak kıyı alanlarında ortaya çıkan baskının azaltılması ve turizmin sosyoekonomik yararlarının daha az gelişmiş yörelere yayılması adına çeşitli projeler geliştirdiklerine değindi.

Bakan Ersoy, projeleri ise şöyle sıraladı: Bisiklet Dostu Otel Sertifikası, Dağ-Doğa Yürüyüşü Projesi, Yayla Turizmi Projesi, Akarsu Turizmi Projesi, Bisiklet Tur Güzergahlarının Belirlenmesi-Geliştirilmesi Projesi, Kuş Gözlemciliği Projesi, Tarım-Çiftlik Turizmi Projesi, Botanik Turizmi Projesi, İpek Yolu Projesi”

"İş gücü"

Sektördeki iş gücü sorununun çözümü için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren Bakan Ersoy, “Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolümüz var. Bu protokol çerçevesinde seçilen öğrencilerin otel ve işletmelerde yoğunlaştırılmış beceri eğitimlerini almalarını, en az üç yabancı dil konuşarak mezun olmalarını, okurken burs almalarını ve mezun olduktan sonra istihdam edilmelerini amaçlıyoruz. Bunun yanında öğretmenlerimizin de yeterliliklerini ve mesleki gelişimlerini artırabilmeyi hedefliyoruz. İşte bu çerçevede 2022 yılı itibarıyla 60 Turizm Meslek Lisesi ile 41 otel grubu eşleşmiştir. Bu program herkesi mutlu ediyor. Öğrenciler iş buldukları için mutlu. Oteller, istedikleri nitelikte iş gücü bulabildikleri için, okullar ise boş kalmadıkları için mutlu. Sistem çok başarılı bir şekilde işlemeye devam ediyor. Yine 2022 yılı içerisinde, ağustos ayı itibarıyla toplam 120 işbaşı eğitim kursu düzenlendi. Bu eğitimlerdeki katılımcı sayısının yıl sonunda 4 bine ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

"Yapılacak tesisler"

Turizmde alt yapı çalışmalarının da önemli olduğunu işaret eden Bakan Ersoy, “2002-2022 döneminde turizm amaçlı çevre düzenlemesi ile altyapının geliştirilmesi başlıklarında ve sürdürülebilir turizm çerçevesinde yaklaşık 2,2 milyar TL altyapı desteği sağladık. Bu desteğin 628 milyon TL’si 2018-2022 yılları arasında sağlandı. Turizm potansiyelimizi güçlendirmek adına 2022 yılının kalan kısmında 110 milyon TL daha yatırım yapıyoruz. Bu altyapı çalışmaları bünyesinde Antalya Belek, Serik-2 ve Bodrum Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Alt Yapı Tesisleri yatırımları bitirilmiştir. Kemer İlçesi Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi çalışmalarına başlamak için Antalya Büyükşehir Belediyesinin devir protokolünü onaylamasını bekliyoruz” dedi.

"Turizm yatırımlarıma devam ediyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ele alınacak tüm konular ve görüşmelerin geleceğin turizmine katkı sunacağını kaydetti.

Başkan Böcek, 40 yılı aşkın süredir devam eden yatırım ve gelişmelerle, yaklaşık 700 bin nitelikli yatak kapasitesiyle bu yıl yaklaşık 23 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırlayan Antalya’nın sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Tüm faaliyet alanlarında yaşanan değişimlerin turizm endüstrisinde de yaşandığını aktaran Başkan Böcek, “ Talepteki değişim, üründeki değişimi de beraberinde getirecektir. Şehrimiz ciddi göç ve yoğun bir turizm talebiyle karşı karşıyadır. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent sloganıyla çıktığımız yolda sürdürülebilir turizm yaklaşımıyla Antalyamızı geleceğin turizminde ortak akılla planlamalı ve çalışmalarımızı sadece sayıları hedefleyen değil nitelikli turizm hedefleriyle birlikte yürütmeliyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak turizm sektörü için büyü önem taşıyan alt yapı yatırımları ve çevre yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

"Turizmin lokomotifi"

Antalya’nın konaklama sürelerinin uzunluğu ve geceleme sayıları itibariyle ülke turizmin lokomotifi olduğunu aktaran Başkan Böcek, “Nüfusunun on katı misafiri ağırlayan kentimizde hem halkımızın hem misafirlerimizin memnuniyetin sağlanması ve talepleri karşılanması için gerekli hizmetleri alt yapı tesislerini geliştirmek bizim sorumluluğumuzdadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi önemli katkıdan mutlaka pay alması gerekir” ifadelerini kullandı.

"Liderlik yapıyor"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizmin başkenti Antalya’da turizmin geleceğinin konuşulmasının önemli olduğunu belirtti.

Antalya’nın turizmde en önde koşmaya devam ettiğine değinen Vali Yazıcı, “ Değil Türkiye’de dünyada en üst standartta bu hizmeti sunma ve bununla gururlanma hakkını verdikleri bize verdikleri için sektördeki tüm bileşenleri, üst düzey bu hizmeti sundukları, diğer paydaşlarıyla dünyaya örnek olacak şekilde Turizm Bakanlığı’nın önderliğinde Güvenli Turizm Sertifikası’nda diğer alanlarda ortaya konulan vizyon Türk turizminin Antalya’da nasıl yükseldiğini önder ve liderlik yaptığını sizler sayesinde ortaya koymuş olduk” dedi.