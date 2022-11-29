Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm amaçlı çevre düzenlemelerine ilişkin, “Turizm potansiyelimizi güçlendirmek adına 2022 yılının kalan kısmında 110 milyon lira daha yatırım yapıyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm amaçlı çevre düzenlemelerine ilişkin, “Turizm potansiyelimizi güçlendirmek adına 2022 yılının kalan kısmında 110 milyon lira daha yatırım yapıyoruz” dedi.

Türkiye Oteller Federasyonu (TÜROFED) 7’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara’da bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Genel Kurul Toplantısı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve çok sayıda sektör temsilcileri katıldı. Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hem 2022 yılını hem de Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023 için değerlendirmelerde bulundu.

“2019 itibari ile dünyada en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke olduk”

2022 yılının başında küresel salgının etkilerinin ortadan kalkmaya başladığı dönemde diğer ülkelerin yeni yol haritaları çizmeye başlarken, Türkiye’de bütün hazırlıkların tamamlandığını anımsatan Ersoy, “Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız tarafından ‘turizmin stratejik sektör ilan edilmesi’ bizler için çok önemli bir destek oldu. ‘Hep devletten değil, devletle beraber’ dedik, sizlerle el ele verdik ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nı (TGA) kurduk. TGA, devletle sektörün koordinasyonunu başarıyla sağladı. Bu iş birliği ile tanıtım, Türk turizmi için anahtar kelime haline geldi. 2019 itibari ile dünyada en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke olduk” diye konuştu.

“Dünyanın dört bir yanından toplam 6100 kişi, Türkiye’nin 67 şehrinde düzenlenen 375 ayrı ağırlama etkinliğine katıldı”

Bakan Ersoy, tanıtım olarak dünyanın dört bir yanından basın mensupları, sosyal medya içerik üreticisi (influencer), tur operatörleri ve kanaat önderlerini Türkiye’de ağırladıklarını hatırlarak, “Kasım itibarıyla 2022 yılı başından beri 88 ayrı ülkeden gelen 3 bin 592’si basın mensubu ve sosyal medya içerik üreticisi (influencer), 2 bin 490’ı tur operatörü olmak üzere toplam 6100 kişi, Türkiye’nin 67 şehrinde düzenlenen 375 ayrı ağırlama etkinliğine katıldı. Yıl sonuna kadar 81 ilimizin tamamını bu ağırlamalara dahil ederek ağırlanan toplam kişi sayısını 6 bin 500’e ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Kültür ve turizm, birbirini destekleyen bir eko sistem haline geldi”

Bu yıl içerisinde tüm festivallerde yaklaşık 33 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldığını belirten Ersoy, “Bu rakamlara baktığımızda, Orta Avrupa’da iki ülkenin nüfusuna tekabül eden bir rakam olduğunu görebiliriz. Festivaller hem kurumlarımıza hem de illerimize büyük heyecan getirdi. Kültür varlıklarının restorasyonlarını gerçekleştirirken gerekli kültür merkezlerini de oluşturduk. 2023’te bu şehirlerimize İzmir, Adana, Erzurum, Trabzon ve Gaziantep’i ekleyeceğiz. Bu adımlarla kültür ve turizm, birbirini destekleyen bir eko sistem haline geldi” ifadelerini kullandı.

Ersoy, bu yıl 147 tanesi 12 aylık programda "kurtarma" ve "araştırma" dahil olmak üzere 680 noktada çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye’nin bu alanda en çok kazı yapan ülkeler arasında ilk sırada olduğunu ifade etti.

“Türk mutfağının zenginliği bizim işimizi kolaylaştırdı”

Ürün çeşitliliğinde bir diğer önemli başlığın gastronomi olduğunu vurgulayan Ersoy, “Türk mutfağının zenginliği bizim işimizi kolaylaştırdı, ancak şehirlerimizi birer ‘gastro city’ haline getirmek için önemli çalışmaları hayata geçirdik. Attığımız adımlar neticesinde Michelin Rehberi, İstanbulumuzu listesine ekledi. Michelin’in İstanbul’a ve Türk mutfağına gösterdiği bu özel ilginin sadece bir başlangıç olduğuna inanıyor ve önümüzdeki dönemde İzmir, Bodrum, Çeşme ve Antalya’nın da Michelin ailesine katılmasını bekliyorum” dedi.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında “Güvenilir ve Sürdürülebilir Turizm Programı”nı uygulamaya başlayacaklarını kaydetti.

“Turizm potansiyelimizi güçlendirmek adına 2022 yılının kalan kısmında 110 milyon lira daha yatırım yapıyoruz”

Bakan Ersoy, üst yapı çalışmalarının yanı sıra alt yapı çalışmalarına da hız verdiklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“2002-2022 döneminde turizm amaçlı çevre düzenlemesi ile altyapının geliştirilmesi başlıklarında ve sürdürülebilir turizm çerçevesinde yaklaşık 2,2 milyar lira alt yapı desteği sağladık. Bu desteğin 628 milyon lirası 2018-2022 yılları arasında sağlandı. Turizm potansiyelimizi güçlendirmek adına 2022 yılının kalan kısmında 110 milyon lira daha yatırım yapıyoruz. Bu alt yapı çalışmaları çerçevesinde Antalya Belek, Serik-2 ve Bodrum Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Alt Yapı Tesisleri yatırımları bitirilirken, Kemer İlçesi Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi çalışmalarına da yakında başlayacağız.”

Turizm gelirlerinde de önemli bir sıçrama kaydettiklerini belirten Ersoy, 2019’da 76,2 dolar, 2021’de 81,25 dolar olarak gerçekleşen kişi başa gecelik ortalama harcamasının bu yıl 90 dolara yükseleceğini öngördüklerini açıkladı.