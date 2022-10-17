Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2018’de Cumhurbaşkanımız tarafından turizm sektörü, stratejik sektör ilan edildi ve o andan itibaren biz stratejileri köklü bir şekilde değişikliğe gittik. Her şeyden önce Türkiye’nin ligini değiştirdik. Artık Akdeniz çanağındaki yüksek gelir grubu turist ağırlayan ülkelerle aynı grubu, aynı ligi hedefledik” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2018’de Cumhurbaşkanımız tarafından turizm sektörü, stratejik sektör ilan edildi ve o andan itibaren biz stratejileri köklü bir şekilde değişikliğe gittik. Her şeyden önce Türkiye’nin ligini değiştirdik. Artık Akdeniz çanağındaki yüksek gelir grubu turist ağırlayan ülkelerle aynı grubu, aynı ligi hedefledik” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu’da ’Şehir Buluşmaları’ basın toplantısında konuştu. Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy; Ordu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da önemsediği bir il olduğuna işaret etti. Ordu’nun turizm potansiyeli açısından önemine değinen Ersoy, hedeflerinin sadece 2023 değil, 2028’e kadar Ordu için yatırımları birinci sıraya koymak olduğunu açıkladı.

“Türkiye’nin ligini geliştirdik”

Türkiye’nin turizm alanında geliştiğini ifade eden Ersoy, “Türkiye artık biliyorsunuz 2018’de Cumhurbaşkanımız tarafından turizm sektörü stratejik sektör ilan edildi ve o andan itibaren biz stratejileri köklü bir şekilde değişikliğe gittik. Her şeyden önce Türkiye’nin ligini değiştirdik. Artık Akdeniz çanağındaki yüksek gelir grubu turist ağırlayan ülkelerle aynı grubu, aynı ligi hedefledik. Bu bağlamda da zaten en önemli atılımımız kişi başı gecelik gelirlerdeki artış. Yani pandemi döneminde çok düşmüş olan ve öncesinde düşmeye meyilli olan kişi başı gecelik gelirin şu dönemlerde çok hızlı bir şekilde arttığını hep birlikte gözlemliyoruz” diye konuştu.

“47 milyon turist, 37 milyar dolar bir gelir ilan ettik; hedefimiz daha da üzerine çıkması”

“Pandemi döneminde dünya hiç olmadığı kadar, özellikle turizm sektörü en büyük krizlerden biriyle karşı karşıya kaldı. Ancak bu dönemde almış olduğumuz önlemler sayesinde biz pandemide rakiplerimize göre en az küçülen ve pandemi sonrasında en hızlı çıkış yapan ülke konumunda geldik” diyen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

“Turizm sektörü açısından baktığımızda çok hızlı büyümeler gerçekleştirdik hem geçen sene hem bu sene. Bu sezonun başlangıcında 42 milyon turist, 34 buçuk milyar dolar bir gelir hedefiyle başladı Türkiye. Ama sonrasında biliyorsunuz, Karadeniz’deki çatışma ortamıyla herkes hedefleri aşağıya doğru revize edeceğimizi beklerken, biz yukarı doğru revize ettik. 47 milyon turist, 37 milyar dolar bir gelir ilan ettik. Ben bu hedefin yakalanmasında herhangi bir sıkıntı görmüyorum, gerçekleşmeler de bu yönde ve hatta bu hedeflerin yukarısında Türkiye’nin tamamlayacağını düşünüyorum. Eylül sonu itibarıyla çok başarılı bir dönem gerçekleştirdik. Ama ekim ayı rezervasyonları da Türkiye genelinde çok iyi gidiyor. Son çeyrekte biz dikkat ediyoruz, özellikle mayıs ve hazirandan itibaren birçok bölge kriz öncesi o 2019’un üstünde gerçekleşmelerle kapatıyor. Benim öngörüm, yukarı doğru revize ettiğimiz 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir hedefinin üstünde daha yüksek bir revize ile Türkiye’nin kapayacağını düşünüyorum. Bu sezon iyi, biz şimdi artık önümüze bakıyoruz. 2023 ve sonrasında da 2028 planlamalarımızı yapıyoruz. Turizm açısından bir sıkıntı görmüyorum.”

“Kybele Heykeli, gerekli ortam oluşturulduktan sonra sergilenecek”

Bakan Ersoy, Ordu’daki Kurul Kalesi’nde yapılan çalışmalarda bulunan ’Ana Tanrıça’ Kybele Heykeli ile ilgili şunları söyledi:

“Müze çalışmalarının yolunu belediye başkanımız yapıyor, heykelin Ordu’da doğru bir şekilde sergilenmesi gerekiyor. Gerekli ortam oluşturulduktan sonra burada sergilenecek.”

AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız ile Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcilerinin katıldığı toplantı, basına kapalı olarak devam etti.