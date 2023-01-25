Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Riyad’daki temasları çereçvesinde Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ve Suudi Arabistan Turizm Bakanı Sayın Ahmed Al Khateeb ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Riyad’daki temasları çereçvesinde Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ve Suudi Arabistan Turizm Bakanı Sayın Ahmed Al Khateeb ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Suudi Arabistan’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Ersoy, başkent Riyad’da Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki turizm yatırımlarının büyütülmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirildi.

Bakan Ersoy, ayrıca Suudi Arabistan Turizm Bakanı Sayın Ahmed Al Khateeb ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki yüksek turizm potansiyelinin daha da arttırılması için atılacak adımlar değerlendirildi.