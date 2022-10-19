Öldürülen müzisyen Onur Şener’in kardeşi Pınar Şener Harput’u kabul eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanatçımızın kederli ailesinin yanındayız, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Öldürülen müzisyen Onur Şener’in kardeşi Pınar Şener Harput’u kabul eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanatçımızın kederli ailesinin yanındayız, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Ankara’da çalıştığı eğlence mekanına gelen kişilerin istek şarkısını söylemediği gerekçesiyle 2 Ekim’de öldürülen müzisyen Onur Şener’in kardeşi Pınar Şener Harput’u Bakanlıktaki makamında kabul eden Ersoy, Harput ile bir araya geldikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ersoy, fotoğrafa “Ankara’da uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren sanatçı Onur Şener’in kardeşi Sayın Pınar Şener Harput ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Sanatçımızın kederli ailesinin yanındayız, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” notunu düştü.