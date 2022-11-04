İzmir’de restorasyonu devam eden eski Tekel fabrikasında incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Her zaman söylüyorum İzmir gibi büyük şehirlerimiz söz konusu olduğunda konuya siyasi yaklaşmayı doğru bulmuyorum” dedi.

İzmir’de restorasyonu devam eden eski Tekel fabrikasında incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Her zaman söylüyorum İzmir gibi büyük şehirlerimiz söz konusu olduğunda konuya siyasi yaklaşmayı doğru bulmuyorum” dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere İzmir’e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programına katıldı. AK Partili milletvekillerinin de katıldığı programın açılışında konuşan Bakan Ersoy, İzmir’de restorasyonu devam eden Tekel binalarının mart ayı sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Ersoy, “2023 Şehir Buluşmaları çerçevesinde İzmir’deyiz. Bu doğrultuda bir dizi ziyaretlerimiz olacak. Bu toplantıdan sonra ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yapımı devam eden Tekel binaları restorasyon projesini ziyaret edeceğiz. Orada çok hızlı süreci ilerletiyoruz. Hedefimiz mart sonuna kadar projeyi bitirip hizmete açmak. Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kültür Yolu Festivalleri’ var. 2022 yılından festivale 5 il dahil edildi. Aldığımız karar gereği de her yıl 5 tane il mevcut illere eklenecek. Anadolu’nun 7 bölgesi ve büyükşehirlerimizde Kültür Yolu Festivalleri’ni yaymak istiyoruz. Bu bağlamda nisanda 2023 festivalleri başlıyor. Hem Adana olsun, hem İzmir olsun Kültür Yolu Festivalleri başlayacak. Mart sonuna kadar Tekel binasını hizmete açıp, ana etkinlik noktası olarak kullanacağımız merkezlerden biri haline getireceğiz” dedi.

“Büyük şehirlerimiz söz konusu olduğunda konuya siyasi yaklaşmayı doğru bulmuyorum”

Bakan Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde açıkçası biz İzmir için bir çok projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. İzmir dediğiniz zaman turizm, gastronomi ve kültür, tabiat ön planda olan bir şehrimiz. Turizmle birlikte kalkınmasını çok hızlı yapabilecek bir şehrimiz. Her zaman söylüyorum İzmir gibi büyük şehirlerimiz söz konusu olduğunda konuya siyasi yaklaşmayı doğru bulmuyorum. İzmir için gerekli olan projeleri altyapısını bilimsel raporların doğru hazırlanarak sıcak bakmak, katılımcı yaklaşmak gerekiyor. Bu bağlamda bizim de hazırladığımız İzmir Turizm Ege Turizm Merkezleri çerçevesinde Çeşme Turizm Projemiz var. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Aralık sonu itibarıyla planlar netleşmiş olacak. Askı süreci de başlayacak. İzmir’in geleceği çok parlak. Ben bu gelecekte İzmir’in kazanımlarının olacağını düşünüyorum.”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, sabaha karşı yaşanan depremde yaralananlara geçmiş olsun dileklerini sundu. İzmir’de acil olarak yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm için harekete geçmesi çağrısı yapan Sürekli, AK Parti olarak da buna destek vereceklerini belirtti.

Sürekli’nin ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Bu gece yaşadığımız Buca depremi sebebiyle hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum. Depremi haber alır almaz Bakan Soylu ile birlikte İzmir’e hareket ettik, incelemelerde bulunduk. Daha sonra merkez üssü Buca’ya geçerek hemşerilerimizle buluştuk. Deprem İzmir’imizin bir gerçeği. Bundan önce de depremler yaşamıştık. 2020 yılında yaşadığımız deprem kadar şehrimize hasar veren depremler değildi. Daha pazar günü 2. yılını andığımız programlardan sonra bugün bizzat deprem bize kendini hatırlattı. Depremi engellemek insan oğlunun ulaşabildiği nokta değil. Depreme engel olamadığımız için binalarımızı hazır etmemiz gerekiyor. Bu konuda çok hızlı bir şekilde adım atmamız gerektiğini görmüş olduk” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yılından bir gün önce Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi’ni açıkladıklarını hatırlatan Dağ, “Biz de 28 Ekim 2022’de bir çerçeve çizdik. Şimdi bu çerçevenin daha da genişlemesi için vatandaşlarımızın Türkiye Yüzyılı’na katkı sunması için buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Hemşerilerimizden Türkiye Yüzyılı’na katkı sağlamasını istiyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda Cumhur İttifakı yine birinci parti olacaktır” diye konuştu.

Program daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Bakan Ersoy, Tekel binalarını inceledi

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’ndaki programın ardından Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden Tekel binalarında incelemelerde bulundu. Fabrika ziyareti hakkında konuşan Bakan Ersoy, “2023 Şehir Buluşmaları kapsamında İzmir’deyiz. Gelmişken özellikle Tekel Fabrikasındaki restorasyon ve yeniden inşa çalışmalarını görmek istedik. Biliyorsunuz ki burası için mart ayına yetiştireceğiz diye bir söz vermiştik. İnşaat çok hızlı gidiyor ve mart sonuna kadar buranın açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Burası 17 dönümlük bir arazi üzerinde 20 bin metrekarelik bir kapalı alan. İlk yaptığımız iş buranın dokusuna uygun ve orijinal olmayan malzemelerin çıkarılması ve buradaki yükün hafifletilmesi. Yeşil alana daha fazla yer açılmasıyla ilgili çalışmalarımız oldu. Sonrasında restorasyon çalışmalarımıza yoğun bir şekilde başladık. Bittiği zaman İzmir’in çok ihtiyaç duyduğu kültür sanat adına çok önemli bir merkez haline gelecek. 2023 itibari ile Kültür Yolu Festivalleri kapsamında İzmir dahil edilmiş oluyor. Mart ayı sonunda burayı hizmete açtıktan sonra nisan sonunda da kültür yolu festivali İzmir’de gerçekleştirilmiş olacak. En büyük etkinlik merkez, olarak da burayı kullanacağız. Birçok noktada etkinlik merkezleri olacak ama burası etkinliklerin merkezi konumunda olacak. Daha önceki İzmir depreminde bildiğiniz üzere bizim resim heykel müzemiz zarar görmüştü. Şimdi Resim Heykel Müzemizi de buraya alıyoruz. Onun yanında arkeoloji müzesini de alıyoruz. İçinde farklı türden kütüphanelerimiz oluyor. Hem çocuk kütüphanesi hem de normal her yaş grubuna hitap eden bir kütüphane. Aynı zamanda bir tane iktisat kütüphanesi bulunuyor. İçinde sanat merkezilerimiz, sanat atölyelerimiz ve etkinlik merkezlerimiz olacak. Yani açıldığı zaman İzmir’in mevsimsel özelliğine uygun olacak şekilde 12 ay yoğun bir şekilde kullanılacak bir merkez haline gelecek. Bundan sonra diğer noktalarda da bu tarz rekreasyon çalışmalarımıza İzmir’de ağırlık vereceğiz” dedi.

“Önemli olan bir etkinlik cazibe noktası haline gelmesi”

Projenin son haline dair de açıklamalarda bulunan Ersoy, “Ben projeyi tabii ki yerinde olmak dışında bura ile ilgili sürekli video ve resimler ve son gelişmeler geliyor. Üzerinde de binaları restore edenlerde olduğu zaman işlevselliği konusunda fikir değişikliklerimiz de oluyor. Biz proje üzerinde devamlı çalıştığımız için basın mensuplarından daha hakimim. Sizler belli aralıklarla görünüyorsunuz ancak biz projenin her aşamasını, video, fotoğraflar ve üç boyutlu çalışmalar ile görüyoruz. Ben bitmiş halini de biliyorum, nasıl biteceğini de çok çok iyi biliyorum. Ancak bizim için önemli olan binaların restorasyonları önemli ancak bu binanın bedeni önemli olan. Binanın bedenini oluşturduktan sonra binanın o bedene ruhunu vermek. Biz bu ruhu da kültür festivalleri ile veriyoruz. Önemli olan bir etkinlik cazibe noktası haline gelmesi. Biz tüm konsantrasyonumuzu buraya verdik. Bizim gözümüzde bina bitti. Sizin gözünüzde bitmedi ancak bizim gözümüzde bitti ve tamamen oluşturduğumuz bedenin ruhunu nasıl şekillendireceğimiz üzerine çalışıyoruz. Söz verdiğimiz gibi söz verdiğimiz tarihte bitireceğiz ve çok canlı bir etkinlik merkezini İzmir halkına kavuşturacağız” diye konuştu.

“İzmir halkına ihanet olur diye düşünüyorum”

Çeşme Projesi’ne dair eleştiriler hakkında konuşan Bakan Ersoy, “Yapılmasını istemeyenler dışında çok büyük bir kesim yapılmasını istiyor. Karşı çıkarılan belirttiği notların çok büyük bir kısmını proje askıya çıktığı zaman endişelerine yer vermediği şekilde projelerin ve planlamaların doğru şekilde yapıldığını göreceksiniz. Daha önce İzmir gibi büyük şehirlerimiz söz konusu olduğunda biz siyasi yaklaşmayı doğru bulmuyoruz. İzmir için gerekli olan doğru olan iyi çalışılmış projelere sırf siyaseten karşı çıkmamak gerekiyor. Siyaseti stratejisine uymuyor diye karşı çıkmamanız gerekiyor. İzmir sanayileşmeden öte kültür ve turizm ile gastronomi ile ekonomisi şekillendirmesi gereken bir şehir. Ama siz turizm dediğinizde bu söylemle beyanat vererek olacak bir konulama değil. Sizin hava trafikleri oluşturmanız lazım. Hava trafikleri için de cazibe noktaları oluşturmanız lazım. Belli doğru projeleri planlayıp İzmir’in dokusuna zarar vermeden hayata geçirmeniz gerekiyor. Ama sadece siyaseten bazı şeylere ‘hayır’ derseniz, her yapılan projeye ‘rant projesi’ deyip kestirip atmaya çalışırsanız bu İzmir halkına ihanet olur diye düşünüyorum” dedi.

“Her türlü eleştiriyi bilimsel arka araştırıp, sonuçlandırıp ona göre projemizi şekillendiriyoruz”

İzmir’deki turizme dair eksiklikleri dile getiren Ersoy, “Ben eski bir turizmciyim. İzmir’in turizm analizini yaptığınız zaman Nasıl ki kentsel dönüşüm sıkıntısı var burada da turizm dönüşüm sıkıntısı var. Buranın turizm stratejisi baştan yanlış şekillendirilmiş ve yanlış konumlandırılmış. Tek tip turizm pazarına, Türk misafirlere ve hafta sonu turizmine dayalı bir sistem oluşturulmuş. Zaten düğmeyi baştan yanlış iliklerseniz sonuna kadar yanlış gider. Buradaki sorunu düzeltmek istiyorsanız burada bir turizm dönüşümü gerçekleştirmeniz lazım. Bu da bizim bakanlık olarak hazırladığımız, Ege Turizm Merkezleri gibi dünya çapında çalışılmış, birçok akademisyenin görüşü alınarak hazırlanmış projelerle gerçekleştirilebilir. Biz herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. Onların belirttiği hassasiyetleri de göz önüne alarak planlarımızı şekillendiriyoruz. Yoksa biz bu planı bir sene önce de askıya çıkabilirdik ama biz öyle yapmıyoruz. Biz söylenen her türlü eleştiriyi bilimsel arka araştırıp, sonuçlandırıp ona göre projemizi şekillendiriyoruz. Aralık ayında proje askıya çıktığında endişelerin giderildiğini göreceğiz zaten” ifadelerini kullandı.

1884 yılında tütün fabrikası olarak inşa edilen 137 yıllık bina kompleksi, 1930’lu yıllarda Tekel’e devredilerek hizmet verdi. Ocak 2022 yılında restorasyonu başlatılan Tekel binaları, Mart 2023’te tamamlanarak Eski Tekel Kültür ve Sanat Kompleksi olarak hizmet verecek.