Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazipaşa-Alanya Havalimanı Müdürü Ömer Sözener ile bir araya gelerek havalimanının gelişmesi noktasında atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün Alanya’ya yaptığı ziyaret turunda Gazipaşa- Alanya Havalimanı Müdürü Ömer Sözener ile bir araya geldi. AK Parti İlçe Teşkilatı’nda yapılan toplantıda Bakan Ersoy’a AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve AK Parti MKYK Üyesi Antalya Milletvekili Mustafa Köse de eşlik etti.

Toplantıda Gazipaşa-Alanya Havalimanı Müdürü Ömer Sözener ve TGA Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, Alanya-Gazipaşa Havalimanı’nın fiziki gelişim planı ve yapılan çalışmalar konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Sunumu değerlendiren Bakan Ersoy, Sözener ile havalimanının gelişmesi noktasında atılacak adımlarla ilgili ve yolcu kapasitesinin artırılması hususunda görüş alışverişinde bulundu.