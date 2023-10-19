Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Van şehrindeki tarihi yapıları inceledi.

Sabah saatlerinde Van’a gelen Bakan Ersoy, Ferit Melen Havalimanı’nda Van Valisi Ozan Balcı ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Ersoy’un beraberindekilerle eski Van şehrinin bulunduğu alanda incelemelerde bulunduğu belirtildi. Burada Vali Ozan Balcı’dan eski Van şehrini yeniden ayağa kaldırılarak turizme kazandırılması için yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, daha sonra İran sınırındaki Kapıköy Gümrük Kapısı’na geçti.