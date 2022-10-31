STK’lar ve turizmcilerin katıldığı toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Esnafın talep ve şikayetlerini dinleyen Bakan Mehmet Nuri Ersoy daha sonra İl AFAD Müdürlüğü salonunda gerçekleşen toplantıya katıldı.

Bakan Ersoy, Erzincan’daki İpekyolu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" programının ardından Halit Paşa Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan’da esnaf ziyaretinde bulundu.

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