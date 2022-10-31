Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan’da esnaf ziyaretinde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan’da esnaf ziyaretinde bulundu.
Bakan Ersoy, Erzincan’daki İpekyolu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" programının ardından Halit Paşa Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti.
Esnafın talep ve şikayetlerini dinleyen Bakan Mehmet Nuri Ersoy daha sonra İl AFAD Müdürlüğü salonunda gerçekleşen toplantıya katıldı.
STK’lar ve turizmcilerin katıldığı toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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