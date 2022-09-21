Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1. Dünya Savaşı sırasında batan 14 geminin yer aldığı Gelibolu Tarihî Sualtı Parkı’nda anı dalışı gerçekleştirecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1. Dünya Savaşı sırasında batan 14 geminin yer aldığı Gelibolu Tarihî Sualtı Parkı’nda anı dalışı gerçekleştirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 24 Eylül Cumartesi günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gelibolu Tarihî Sualtı Parkı’nda anı dalışı gerçekleştirecek. 25 Eylül Pazar günü ise bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilecek olan Gelibolu Maratonuna Kilitbahir Kalesi’nde start verecek. Vatandaşların katılımına açık olacak maratonda 1915 anı koşusu gerçekleştirilecek.

1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı

Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale’nin destansı batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. 107 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı ’HMS Majestic’in de aralarında bulunduğu 14 batık gemi dalış meraklılarına açılmıştı. Ege ve Marmara denizlerinin buluşma noktası olan ve sahip olduğu su altı hazineleri ile tüm dünyanın ilgisini çeken Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.