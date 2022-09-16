Çanakkale’de Troya Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Anadolu Ateşi Dans Grubu ’Troya’ gösterisi sergiledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gösteriyi vatandaşlar ile birlikte izledi.

Çanakkale’de Troya Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Anadolu Ateşi Dans Grubu ’Troya’ gösterisi sergiledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gösteriyi vatandaşlar ile birlikte izledi.

Çanakkale’de Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri devam ediyor. Festival çerçevesinde Anadolu Hamidiye tabyalarında bulunan Hangar’da "Bir Hikayem Var" sergisinin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gerçekleştirildi. Bakan Ersoy daha sonra çocuklar için hazırlanan arkeolojik kazı alanlarını inceleyerek çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi, seramik standında ustaların yaptığı toprak ürünleri inceledi.

Bakan Ersoy, daha sonra Anadolu Hamidiye tabyalarında kurulan sahnede Anadolu Ateşi Dans Grubu’nun sergilediği, ’Troya’ gösterisini vatandaşlar ile birlikte izledi.

Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.