Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Müzesi’ndeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan sergileri ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Cumhuriyet Müzesi’nde hazırlanan sergileri ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde, "Z Kuşağının Kaleminden Tarih, Kültür, Sanat", "Bir Küçük Tebessüm" ve "Bir Hayalin İnşası" sergilerinin arasında Atatürk’ün gülümseyen fotoğraflarından oluşan bir sergi, Anadolu’daki tarihi ören yerlerinin genç yetenekler tarafından yapılan resimlerinin sergisi ve Atatürk’ü ve çocukları bir arada gösteren bir dijital çalışma bulunuyor. Yapay zekanın bin tane Atatürk resmini ve belli sayıda çocuk Türk çocuğunu tarayarak yaptığı çalışma, Atatürk’ün farklı yaş dönemlerinde çocukların gözünden nasıl göründüğü 20 farklı kompozisyonla sonuçlandı.

“Atatürk’ün gülümseyen fotoğraflarından bir sergi oluşturduk”

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Ramazan Bayramının birleşmiş olması ve okulların da tatil olmasından nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak farklı etkinlikler düzenleme kararı aldıklarını ifade ederek, “Ulus’taki ikinci meclis binamız ve yine ikinci meclis binamızın içinde bulunan sığınak sanat merkezinde farklı birkaç çalışma yaptık. Bunların ilki ikinci meclis binasında. Atatürk’ün aslında biliyorsunuz dikkat ettiğiniz zaman hep resmi duruşunu sergileyen, daha kurumsal ve resmi duruşunu sergileyen fotoğraflarını görüyorduk. Şimdi biz arşivimizde bir tarama yaptık ve Atatürk’ün gülümseyen fotoğraflarından bir sergi oluşturduk. Özellikle Ata’nın son döneminde çocuklarla beraber olurken çekilmiş ve ağırlıklı olarak gülümseyen fotoğraflarını bir sergi halinde ikinci meclis binamızda bu vesileyle, bu on günlük süre içinde sergiliyoruz. Çok farklı fotoğraflar daha önce görmediğimiz fotoğraflar. O açıdan herkese keyifle görmek isteyeceği fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Yine 22 tane özel eğitim almış genç arkadaşımız. Yaşları 12 ile 17 arası değişen. 23 Nisan vesilesiyle Anadolu’ya yayılmış, tarihi ören yerlerimiz, arkeolojik müzelerimiz ve arkeolojik ören yerlerimizin temalı yapmış oldukları resimlerden bir sergi oluşturduk. Bu çalışmayı da sergiliyoruz. Yirmi iki tane resmin yine ikinci meclis binamızda sergiliyoruz. Genç yeteneklerin ki bunlar sanat tarihini de meraklı yetenekli gençlerimiz. Onların kaleminden üretmiş oldukları bizim de fırsat buldukça ziyaret ettiğimiz arkeolojik noktaların onların gözünden, onların kaleminden nasıl yansıdığını görebiliyoruz. Bu da aslında bu dönemde fırsatı olan Ankaralılar için tavsiye edeceğim bir sergi olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

Yapay zeka tarafından Atatürk ve çocukları yan yana getiren bir çalışma yapıldığını belirten Bakan Ersoy, “Yapay zeka şöyle bir çalışma yaptı. Cumhuriyet müzemizde arşivimizde bulunan bin tane Atatürk resmini tarattık. Yapay zeka bunları yorumladı. Belli sayıda da çocuk Türk çocuğunu tarattık. Yapay zekadan çocuklarla Atatürk’ü farklı dönemlerde kompozisyonlarla resmetmesini istedik. Bizim yüklediğimiz şekilde farklı dönemlerde farklı kompozisyonlarla geleceği de içeren fotoğraf çalışmaları yaptı. Bu dijital çalışma da çok enteresan. Tabii ağırlıklı olarak Atatürk resmi tanımlandığı için çocuklar Atatürk’e benzeyen çocuklar olmuş. Atatürk’ün farklı yaş dönemlerinde çocukların gözünden yapay zekanın Atatürk kompozisyonunu nasıl göründüğüyle alakalı bir çıktılar istedik. O çıktılar da yapıldı. Yaklaşık otuz tane çıktı yaptı. Bunun içinden yirmi tanesi seçildi. Daha sonra bu yapay zekanın ürettiği resimler yine sanatçımız tarafından gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra sergiye hazır hale getirildi. 12 dakika sürüyor ama soluksuz izleyeceğimiz bir 12 dakika. Küratörümüz de burada bulunuyor zaten. 10 gün boyunca sergilenecek. Bu fırsatı bayram döneminde Ankara’da kalan Ankaralıların kaçırmamasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan, "Z Kuşağının Kaleminden Tarih, Kültür, Sanat", "Bir Küçük Tebessüm" ve "Bir Hayalin İnşası" sergileri 27 Nisan’a kadar ziyaretçilere açık olacak.