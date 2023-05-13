Eskişehir ve çevresinde seçim çalışması yürüten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in kullandığı Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) yaklaşık bir ayda 4 bin 896 kilometre yol yaptığı göze çarptı.

AK Parti Eskişehir milletvekili adayı olan Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in kentte kullandığı 06 EB 2023 plakalı yerli araç TOGG’un TX10 modeli vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 13 Nisan tarihinden bu yana Eskişehir’de bulunan ve Anadolu rengi olan TOGG’u Bakan Dönmez adeta yanından biran bile ayırmadı. Seçim çalışmalarının sonuna gelen Bakan Fatih Dönmez’in kullandığı yerli aracın kilometre göstergesinin ise bir aylık süreçte 4 bin 896’ya geldiği görüldü. Son olarak dün TEI ve BOTAŞ arasında imzalanan protokole katılan Bakan Dönmez’in kullandığı TX10’un kilometre kadranı objektiflere yansıdı.