Cumhur İttifakı Basın Buluşması programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren depremzedelere yönelik eleştiriler hakkında yaptığı açıklamada, “Bunlar bunca acıya rağmen enkaz altında iktidar arayanlar” dedi.

Eskişehir’de bulunan Cumhur İttifakı üyesi partilerin temsilcileri basın mensupları ile bir araya geldi. Bir otelde gerçekleşen toplantıya, AK Parti Eskişehir Milletvekili olarak seçilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir Milletvekili seçilen Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, BBP Genel Merkez MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, Yeniden Refah Partisi Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı ve gazeteciler katıldı.

Toplantıda açıklamalar yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in gündeminde seçimler vardı. Seçim sonuçlarının muhalefete milletin bir cevabı olduğunu belirten Bakan Dönmez, deprem bölgesindeki oy sonuçları hakkında da konuştu. AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren depremzedelere yönelik sosyal medyada eleştiri ve hakaret içerikli video paylaşılması hakkında konuşan Bakan Dönmez, “Bunlar insanlıktan nasibini almamış kişiler” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesine gelen bazı siyasetçiler hakkında ise “Birçok depremzedenin acısına ortak olduk ama bazıları da turist gibi gelip gitti. Deprem turisti adını veriyorum ben onlara. Enkaz başında fotoğraf çektirdiler. Yanlarında getirdikleri ikinci sınıf oyuncularla ucuz tiyatro sergilediler” dedi.

“Oynanan her oyunu, kurulmak istenen bütün tuzakları bozduk”

Seçim sonuçlarının kendilerine ve Türkiye’ye karşı hazırlanan oyunları bozduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Milletimiz 21 yıldır olduğu gibi bir kez daha teveccühleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenini ortaya koydu. Seçimden önce yapılan anketlere, algılara tüm iftira ve saldırılara rağmen Anadolu irfanı bir kez daha galip geldi. Milletimizin ferasetiyle oynanan her oyunu, kurulmak istenen bütün tuzakları bozduk, kumar masallarını dağıttık. Cumhur İttifakı’mızın bütün temsilcileri olarak seçim süreci boyunca sokak sokak, kapı kapı, gezdik. Milletimize gerçekleri hakkı ve hakikati anlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği bir söz vardır, “Biz kazanınca kimse kaybetmeyecek”. Bugüne kadar hep öyle oldu. Bundan sonra da hep öyle olacak inşallah” dedi.

“Bunlar bunca acıya rağmen enkaz altında iktidar arayanlar”

Deprem bölgesinden AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a daha çok oy çıkmasından sonra tepki gösterilmesi hakkında konuşan Bakan Dönmez, “Seçim gecesi hep beraber bazı olaylara şahit olduk. Deprem bölgesinden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na yüksek oy çıktı diye içlerindeki kini, nefreti ortaya çıkarttılar. Meğer bunların yardımı aslında seçim yardımıymış. Göz boyamakmış. Karşılık bekleyerek yapılmış yardımlar olduğunu anladık. Bunlar insanlıktan nasibini almamış kişiler. Bunlar bunca acıya rağmen enkaz altında iktidar arayanlar. Depremin ilk günlerinde ben de oradaydım. 45 günüm orada geçti. Devletimiz tüm ilgili kurum kuruluşlarıyla, ardından tüm sivil toplum kuruluşlarımız oraya adeta yağdı, yardımlarını yağdırdılar. Bizzat birçok olaya yakından şahidim. Birçok depremzedenin acısına ortak olduk ama bazıları da turist gibi gelip gitti. Deprem turisti adını veriyorum ben onlara. Enkaz başında fotoğraf çektirdiler. Yanlarında getirdikleri ikinci sınıf oyuncularla ucuz tiyatro sergilediler. Oysaki devletimiz, depremin olduğu ilk andan itibaren bütün kurumlarıyla, bütün imkanlarıyla hep sahadaydı” dedi.

“Milletimiz terörle iş tutanlara seçim gecesi gereken cevabı verdi”

Sandıklardan çıkan oyların muhalefete bir cevap niteliği taşıdığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Seçim gecesi yine bir başka tiyatroyu daha yaşadık. İki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı kendi ifadeleriyle gerçekleri çarpıtarak “Biz öndeyiz, hiç merak etmeyin” şeklinde televizyonlardan, ekranlardan milleti kandırmaya çalıştılar. Ama bir müddet sonra onların da sesi kesildi çünkü sonuç zaten sandıktan çıkan neyse çeşitli ajanslar kanalıyla da olsa her partiye gitti. Televizyon ekranlarına gitti. Milletimiz bir kez daha terörle iş tutanlara, terör sevicilerine, seçim gecesi gereken cevabı verdi. Kandil’den yeni bir açıklama daha geldi. İkinci turda da iş birliğimiz sürecek dediler. Şimdi de milliyetçi muhafazakâr kardeşlerimizin oyunu almak için video çekiyorlar. Strateji değişikliğine gideceklerini söylüyorlar. Ama ortada söylenmiş birçok söz var. Bunlar tamamen vatandaşın, özellikle milliyetçi oyları kendi adaylarına yönlendirilmesi adına yapılan algı operasyonudur. Kandil’den ve Kandil’in temsilcilerinin seçim meydan konuşmalarında adeta ülkeye tehdit edercesine yapılan açıklamalardan kimin hangi tarafta olduğunu herkes ayan beyan gördü. Bu saatten sonra işte biz onlarla temasımız yoktu demenin hiçbir gerçekliği olmaz. Bunu zaten vatandaşımız da görüyor. Meydan meydan gezip Apo’ya, Demirtaş’a, Kavala’ya özgürlük vereceğiz demelerini kimse unutmayacak. Biz de unutturmayacağız ve nitekim milletimiz de 14 Mayıs günü bu gerçekleri gördüğü için büyük bir teveccühle Cumhur İttifakı’nı mecliste çoğunluğa taşıdı” ifadelerini kullandı.

“Türkiye düşmanları üzülecek ama milletimiz sevinecek”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda milletin vereceği karar doğrultusunda Türkiye düşmanlarının üzüleceğini belirten Bakan Dönmez, “Şimdi önümüzde bir seçim daha var. Bir yerde ilk yarısı oynanmış maç gibi düşünebiliriz. Evet ikinci yarıya önde gidiyoruz ama maç doksan dakika. Hakemde milletimiz, öyle ümit ediyorum ki milletimiz yine birinci seçimde olduğu gibi Cumhurbaşkanımıza desteğini devam ettirecek ve belirgin bir farkla da yine cumhurbaşkanımıza milletine, devletine hizmet etme yetkisi verecektir. Bir kez daha söylüyoruz. Türkiye düşmanları üzülecek ama milletimiz sevinecek. Türkiye için dua eden gözyaşı döken milyonlar bir kez daha sevinecek. Şimdi artık son bir adım kaldı. Bu seçim bir vefa seçimi. Sayın Cumhurbaşkanımızı 21 yıldır gece gündüz demeden ömrünü milletimize vakfetti ve şimdi inşallah milletimiz de 21 yılın şanına yakışır bir şekilde bir kez daha oylarını Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacak. O yüzden diyoruz ki büyük Türkiye zaferi, haydi bir kez daha sandığa” diye konuştu.

“Eskişehir için tempomuzu hiç düşürmeden çalışmaya devam edeceğiz”

Eskişehir’de 5 farklı noktada yaptıkları yatırım planlamaları doğrultusunda çalışmaların başladığını ve temponun düşürülmeden devam edeceğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir’e gelecek olursak, seçimden önce Eskişehir’e değer diyerek yola çıktık ve 5 yatırım alanı belirtmiştik. Bu alanlarda şimdiden çalışmalara başladık. Süreç içinde de birer birer hayata geçireceğiz. Eskişehir için Cumhur İttifakı’nın bütün üyeleri olarak tempomuzu hiç düşürmeden çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Eskişehir bizim için çok kıymetli. Eskişehir’in de bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanımıza tam destek vereceğini düşünüyoruz. Eskişehir’de hiç şüphesiz kazanan tarafta yer alacaktır diye değerlendiriyoruz.”