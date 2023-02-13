Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de, AFAD tarafından kurulan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de, AFAD tarafından kurulan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığındaki il koordinasyon toplantısının ardından Osmaniye kent merkezini ziyaret etti. Buradaki hasarlı binaları inceleyen Dönmez, ardından AFAD tarafından kurulan çadır kente geldi. Afetzedeleri ziyaret eden Dönmez, vatandaşların taleplerini dinledi, çocuklarla sohbet etti. Dönmez, çadır kentte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ekiplerine de hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.