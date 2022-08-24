Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Körfez ziyaretleri çerçevesinde Katar Enerji Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Dönmez görüşmeye ilişkin, “İlişkilerimize yeni bir perspektif katacak görüşmemizin, ortak yeni projelere zemin hazırlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Katar Enerji Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile görüştü.

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