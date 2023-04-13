Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’de Emek Mahallesi ziyaretinde TOGG’a binmek isteyen Gülistan Avcı’nın talebini geri çevirmedi.

AK Parti 28’inci Dönem Eskişehir Milletvekili Adayı da olan Bakan Fatih Dönmez, seçim çalışmalarına Emek Mahallesi’nde yaptığı esnaf ziyareti ile başladı. Eskişehir’de yolculuğunu TOGG ile yapan Bakan Dönmez, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Mahalle sakinlerinden Gülistan Avcı, Bakan Dönmez’e araca binmek istediğini iletti. “Öbür dünyada sorarlarsa TOGG’un yanında durduk. Bindik demek isterim” diyen Gülistan Avcı’yı, Bakan Dönmez, “Şimdi beni ağlatacaksın” diyerek şoför koltuğunda olduğu araca bindirdi ve bir süre birlikte yolculuk ettiler.

“Allah’ım kazasız belasız herkese versin”

Araca biner binmez ellerini duaya açan Avcı, “Allah’ım devletimize zeval vermesin. Başkanımıza da zeval vermesin. Her gün dua ediyorum namazlarımda. İnşallah kazanır. Çok güzeldi. Allah bin kat razı olsun. Allah’ım kazasız belasız herkese versin” dedi.