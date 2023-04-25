Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehirspor Tesislerini (Vali Hanefi Demirkol Tesisleri) ziyaret etti.

Günün başında Yenidoğan Mahallesi’ne giden Bakan Dönmez, sanayi sitesini ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Bakan Dönmez, vatandaşların taleplerini dinledi. Buradaki ziyareti bittikten sonra Eskişehirspor Tesisleri’ne uğrayan Bakan Dönmez, Kulüp Başkanı Erkan Koca ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Kulüp Başkanı Koca, yöneticilerle sohbet eden Bakan Dönmez’e kırmızı siyahlıların forma ve atkısını hediye etti, rozet taktı.