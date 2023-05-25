Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Eskişehir’imizde de özellikle son 20 yılda eğitim alanında 800 milyon liralık bir yatırım yapmış” dedi.

Eskişehir Valiliği himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen Okulumun Bir İnci Projesi’nde ödül töreni Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde bulunan Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, katılımcı okulların müdür, öğretim görevlileri ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Şef Özlem Dinç yönetimde hazırladığı müzik gösterisi başladı.

“Eğitimde yapılmış olan hamleler devletimizden aziz milletimize verilmiş en büyük armağandır”

Kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Müdürlüğümüzce okullarımızda her bir çocuğumuzun değerine değer katarak evrensel millî ve manevi erdemlerle birlikte Yunus Emre sevgisinin, sabrının, adalet anlayışının, şefkat ve hoşgörüsünün öğrenciler tarafından anlaşılmasına katkı sunmak amacıyla ilimizdeki resmi okullarda gönüllülük esasına uygun olarak katılım sağladığı Okulum Bir İnci projesini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Projede, saha değerlendirmesine kalan 95 okul ziyaret edilmiş olup, Ekolojik ve Sürdürülebilir Bahçe Tasarım Alanları, Özgün Okul Koridorları ve Yunus Emre Koridoru kategorilerinde değerlendirildi. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde yapılmış olan hamleler devletimizden aziz milletimize verilmiş en büyük armağandır. Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında eğitimde iyileştirme çalışmaları ile izleyen ülke değil izlenen ülke olmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Eskişehir’imizde de son 20 yılda eğitim alanında 800 milyon liralık bir yatırım yapmış”

Müdür Töre’den sonra kürsüye çıkıp konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Eskişehir’imizde de özellikle son 20 yılda eğitim alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. 800 milyon liralık bir yatırım yapmış eğitimde. Sınıf ve öğretmen sayısı neredeyse 2 katına çıkarmışız. Yine bu çerçevede okullarımızda akıllı tahta dediğimiz etkileşimli tahtaların sayısını 5 bin 438’e çıkarırsınız. Hakikaten büyük bir rakam. Yine öğrencilerimize de 3 bin 406 adet tablet bilgisayar ve bilişim eğitimi amaçlı da 113 tane bilişim teknolojisi sınıfı sağlanmış. Biraz önce videoda söyledi, işte tabi artık ücretsiz dağıtıyoruz ders kitaplarını şimdi artık yardımcı kitaplarımızı da bakanlığımız sağ olsun dağıtıyor. Geçtiğimiz yüzyılda maalesef ayağınıza gelen fırsatları tam iyi değerlendiremedik ama bu yüzyılı yani ikinci yüzyılda Türkiye’nin yüzyılında şimdi önümüzde büyük fırsatlar var. O açıdan bunları iyi değerlendirmek zorundayız. Artık insanlarımızın özgüveni geldi. Kendi otomobilimizi yapar hale geldik” dedi.

“Hedefimiz inşallah enerjide tam bağımsız ülke olmak”

Enerji alanında yapılan hamleler hakkında da konuşan Bakan Fatih Dönmez, “Kendi gazımızı bulduk bakın o gaz keşfi hemen hemen tamamı bizim kendi mühendislerimizin katkısıyla oldu. Sadece keşfetmek yetmiyor o gazı oradan yerin binlerce metre altından çıkartıp karaya kadar getirmeniz, onu işleme tesisinde işlemeniz sonra sisteme vermeniz gerekiyor. Hedefimiz inşallah enerjide tam bağımsız ülke olmak. Gazı bulduğumuz için o sevinci sizde sizlerle paylaşmak için yaptık ama asıl gelecek nesillere büyük bir varlık bırakıyoruz. Orada 35 yıl sadece konutlarımıza yetecek kadar gazımız var. Bugün nüfusumuzun neredeyse yüzde 80’i doğalgaza erişir hale gelmiş ülke genelinde. Ama bir zayıf yanımız vardı, maalesef ithal ediyorduk. Şimdi artık kendi gazımızı üretmeye başlayacağız. Petrolde de benzer bir durumla karşı karşıyaydık. Yeni keşiflerle birlikte inşallah petrol üretimimiz de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde en az 2 kat artmış olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmasından sonra Ekolojik ve Sürdürülebilir Bahçe Tasarım Alanları, Eğitim Koridorları ve Yunus Emre Temalı Koridorlar kategorilerinde başarılı olan okulların ödüllerini Bakan Dönmez takdim ederken, ikinci olan okulların ödülünü ise Vali Erol Ayyıldız verdi.