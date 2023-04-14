AK Parti Eskişehir 1’inci sıra milletvekili adayı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’de vatandaşlar ile bir araya geldiği programların ardından partililerle yaptığı toplantıda, “Avrupa’nın yenilenebilir enerji kaynakları açısından en büyük beş ülkesinden birisiyiz” dedi.

Esentepe Mahallesi’nde Cuma namazı kılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eğitimciler Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, sorunlarını dinleyen Bakan Dönmez, Esentepe Mahallesi’nde bulunan semt pazarına gitti. Vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile bir araya gelen Bakan Dönmez, AK Parti Esentepe-Sütlüce-Yeşiltepe Seçim Ofisi’nde partililerle görüşme yaptı.

2 günlük bebeğin kulağına ezanı Bakan Dönmez okudu

AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Enes Aktürk ile eşi Buse Aktürk’ün 2 günlük oğulları Yağız’ın adını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez koydu. Okuduğu ezanın ardından kulağına adını söyleyen Bakan Dönmez, Aktürk ailesine unutamayacakları bir anı bıraktı.

Pazar tezgâhının arkasına geçti

Esentepe Mahallesi’nde kurulan semt pazarına giden Bakan Dönmez, tezgahları teker teker gezdi. Önüne geldiği bir pazar tezgâhında işletmecinin davetiyle küreği eline alan Fatih Dönmez, vatandaşlara çilek ve çağla ikram etti.

“Türkiye’de yapılamaz denen birçok projenin altına imza attık”

Esentepe Mahalle Muhtarlığı ziyaretinin ardından AK Parti Seçim Ofisi’ne geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, partililer ile bir araya geldi. Seçim ofisinde yaptığı konuşmada partililere seslene Bakan Dönmez, “20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’de yapılamaz, hayali bile mümkün değil denen birçok projenin altına imza attık. Hızlı trene siz şahitsiniz. İlk biten projelerimizden birisi. Eskişehir ile Ankara arası ardından da İstanbul’a kadar uzanan hatla birlikte şimdi karayolundan daha yakın hale geldi. Ankara daha yakın hale geldi demir yoluyla. Bu sadece bir örnek” dedi.

“Seyitgazi-Afyonkarahisar arasındaki yolun ihalesi açılacak”

Eskişehir’de ilçelere bağlantı yolların sorunlarıyla ilgili konuşan Bakan Dönmez, “Eskişehir’in ulaşımla alakalı sorunların büyük bir kısmını çözdük. Seyitgazi-Afyonkarahisar arasındaki yolla alakalı olarak Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüştük. Ben de Sayın Bakan ile görüştüm. Birkaç güne kadar da inşallah ihalesine çıkacaklar. Orada orayı da çözmüş olacağız. Artık gündemden düşüreceğiz. Alpu yoluyla alakalı çalışmalar devam ediyor. Onun da hızlandırılmasıyla alakalı da yine bakanımızdan söz aldık” diye konuştu.

“Avrupa’da birinci, Dünyada üçüncü sıradayız”

Ülkemizdeki enerji konusunda da açıklamalar yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretimine değindi. Yenilenebilir enerji bakımından Avrupa’nın ilk 5 ülkesinden birisi olduğumuzu belirten Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Edirne’de ne varsa Hakkari’de de o var. Sinop’ta ne varsa Hatay’da da o var. Batı’dan doğuya, kuzeyden güneye hizmetlerimiz, bütün illerimizde. Bize oy versin, vermesin herkesi kucaklayacak şekilde devam ediyor. Enerjide de o kadar çok şey yaptık ki, bunları tabii bu kısa süre içerisinde anlatmamız mümkün değil. 20 yıl önce işte günde üç saat, dört saat elektrik kesikti. Şimdi arıza hariç elektrik kesintisi hamdolsun yok. Elektriği artık sadece kömürden doğal gazdan üretmiyoruz. Rüzgârdan, güneşten, biyogazdan evlerimizde kullanılan atıklardan, hidrolikten, jeotermalden, birçok kaynaktan elektrik üretir hale gelmişiz. Avrupa’nın yenilenebilir enerji kaynakları açısından en büyük beş ülkesinden birisiyiz. Jeotermalde bizden daha fazla elektrik üreten bir ülke yok. Avrupa’da birinci sıradayız. Dünyada üçüncü sıradayız. Bunlar şunu gösteriyor. Eğer inanırsanız başarırsınız. Biz inandık ve hamdolsun başardık.”