Eskişehir’de TÜRASAŞ Lokomotif Fabrikası’nda Eskişehir-5000 İsim Tescil Töreni’ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lokomotif için, “Dünyanın muhtelif yerlerinde kullanılabilir hale gelecek” dedi.

Bakan Fatih Dönmez Eskişehir-5000 İsim Tescil Töreni’ne katılmak için TÜRASAŞ Lokomotif Fabrikası’na geldi. Törende TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar’ın ardından kürsüye çıkan Bakan Dönmez, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıklamış olduğu, kamu işçilerine refah payı dâhil yüzde 45 zam kararının işçilere hayırlı olması temenni etti.

“İlk kez üründe yerli yazılım da kullanılmış oldu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Eskişehir 5000” ismini verdiği lokomotif önünde konuşan Bakan Fatih Dönmez, “Türkiye’de bugüne kadar çekiç sistemi yerli olarak tasarlanmış en güçlü araç. E5000, 5 megavat ya da 5 bin kilovat gücündedir. Proje başlangıcından bu yana 157 mühendisimiz burada akıl teri akıttı ve lokomotifte yaklaşık 115 yerli tedarikçiden muhtelif parçalar temin edilerek yine cari açığın azaltılmasına büyük katkı sağladı. Şu anda arkamızda gördüğünüz lokomotifteki yerlilik oranı yüzde 65’tir ama sayın genel müdürümüz biraz önce ifade etti, inşallah bu rakamı yüzde 80’lerin üzerine çıkarma hedefi var. Katma değerleri en yüksek bileşenlerden olan TİSİEMES TSMS ve kontrol sistemlerinin yurt içinde yüzde 100 yerli ve milli olarak tasarlanarak üretimi tamamlanan ana hat lokomotifi yapıldı ve ilk kez üründe yerli yazılımda kullanılmış oldu. TSİ sertifikasına sahip, bu bize ne sağlayacak? Sadece Türkiye’deki milli hattımızı değil, Avrupa’da belki ileride dünyanın muhtelif yerlerinde kullanılabilir hale gelecek. Nitekim daha testleri tamamlanmamışken dünyanın muhtelif yerlerinden görüşme teklifleri geldi. Yani Eskişehir 5000’nin önü açık. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde taşımacılık şirketimiz 500 adet lokomotif ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. İnşallah bu lokomotiflerin tamamını buradaki müessesemizden karşılayacağız. Eğer bu 500 aracı buradan tamamlayıp verebilirsek, bu sayede en az 2 milyon avroluk satın alma maliyetinin önüne geçmiş olacağız. Yurt dışına gitmeyecek, şehrimize kalacak” dedi.

“Artık test ve belgelendirme işlemlerini burada yaptırmış olacaklar”

Eskişehir’in Alpu ilçesine kurulan Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) hakkında da konuşan Dönmez, “Yine hükümetimizin aldığı kararla Eskişehir’imize bugüne kadar da bazı test ve belgelendirme işlemleri için bu araçlarımızı biz yurt dışına göndermek zorunda kalıyorduk, aylarca sıra bekliyorduk. Yerine göre milyonlarca dolarımızı, avromuzu yurt dışına ödemek zorunda kalıyorduk. Eskişehir Alpu’da "URAYSİM” adlı test ve sertifikasyon merkezi oluşturuldu. Bizim nasıl yurt dışına gönderip bedel ödediğimiz bu testleri artık yurt dışından bize gelip bu merkezi kullanmak suretiyle test ve belgelendirme işlemlerini burada yaptırmış olacaklar, bir döviz girdisi sağlamış olacağız. Bugün itibariyle URAYSİM yönetim kurulunun ilk defa bir araya geliyor olması ilk toplantısının da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelilerini kullandı. .