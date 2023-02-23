Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem sonrası kapılarını halka açan Adıyaman TPAO Bölge Müdürlüğünde depremzedeleri ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem sonrası kapılarını halka açan Adıyaman TPAO Bölge Müdürlüğünde depremzedeleri ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’a geldi. Depremzedelere kapılarını açan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü’nün konteyner kentinde incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, depremzedelerle de yakından ilgilendi. Bakan Dönmez ile görüşen depremzedeler, “Evlerimizde hasar var ve girilecek gibi değil. Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Bazı yardım gelmiyor, şu gelmiyor diyor ama fazlasıyla yardım geliyor. Çok şükür” dedi.

Adıyaman’ın eskisinden daha güzel olacağını ve 1 yıl içinde kalıcı konutlarında tamamlanacağını söyleyen Bakan Dönmez, başsağlığı dilerek, depremzedelerin ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Çocuklara oyuncaklar dağıtan Bakan Dönmez ile sohbet eden bir depremzede kadın, “Hızır gibisiniz, Hızır gibi yetiştiniz” derken, bir başka kadın ise, “Kurtulduğumuza şükrediyoruz. Ailemden hayatını kaybedenler var. Allah kimselere bugünleri göstermesin. Allah devletimizden razı olsun. Buraya sığındık. Bize kapılarını açtılar. Bize bakıyorlar. 3 öğün sıcak yemek veriyorlar. Buranın sahibi kimse Allah bin kere razı olsun” deyince Bakan Dönmez, "Burası sahibi sizsiniz" diyerek cevap verdi.

Bakan Dönmez, isteklerinin olup olmadığını sorduğu depremzedeler, “Allah bizim ömrümüzden alıp Cumhurbaşkanımızın ömrüne versin. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” ifadelerinde bulundu.