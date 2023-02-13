Dönmez toplantıda, başta kentin deprem kaynaklı enerji sorunları olmak üzere çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Hatay’ın Antakya, Arsuz, İskenderun ve Belen ilçelerinde bulunan Bakan Dönmez, bugün de Osmaniye’ye geçti. Kent genelindeki son durumu helikopterle havadan inceleyen Dönmez, ardından Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen il koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Osmaniye’de havadan incelemelerde bulundu.

Adıyaman’daki bir fabrika, depremzedeler için yardım merkezine dönüştürüldü

Adıyaman’daki bir fabrika, depremzedeler için yardım merkezine dönüştürüldü

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