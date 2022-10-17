Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama ile ilgili TBMM’yi bilgilendireceğini belirtti. Dönmez, kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine yönelik yardımların da başladığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama ile ilgili TBMM’yi bilgilendireceğini belirtti. Dönmez, kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine yönelik yardımların da başladığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra’daki Mobil Koordinasyon Tırının önünde açıklamalarda bulundu. Son durum hakkında bilgi veren Dönmez, “Yoğun bir arama kurtarma işine girişerek 18 saat içerisinde arama kurtarma faaliyetlerini sonuçlandırdık ama 41 kardeşimizi şehit vermiş olduk. Yaralılarımıza gelince şuanda Bartın Devlet Hastanesi’nde bir yaralı söz konusu, durumu iyiye gidiyor. İstanbul’a sevk edilen 6 hastamızın durumunu da Sağlık Bakanımız tarafından takip edildi ve kamuoyu ile de paylaşıldı” dedi.

"Şu anda yangın sönmek üzere"

Madendeki patlamanın nedeniyle ilgili konuşan Dönmez, “Olayın ilk anındaki değerlendirmelerini size aktarmıştım. Grizu patlaması olduğunu söylemiştim. Yine bugün itibariyle de uzman arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmede bu ilk değerlendirmenin hâlâ devam ettiğini gözlemliyoruz” diye konuştu. Dönmez, maden ocağındaki yangınla ilgili ise, “İlk günlerde bir yangından bahsetmiştim, büyük oranda kontrol altına alındı. Havayla temasını kesmek üzere 2 baraj kapısı inşa edildi. Şu anda yangın sönmek üzere, giderek şiddetini azaltıyor. Süreci de zaten teknik ekip devam ettiriyor” dedi.

Maden ocağındaki patlamayla ilgili doğru ve güvenilir bilgiye dayanmayan bir takım değerlendirmeler yapıldığını kaydeden Dönmez, şu ifadelere yer verdi:

“Bilerek ya da bilmeyerek yapılmış bu değerlendirmeler, sürece de maalesef olumsuz yansımakta ve zarar vermektedir. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan, kamuoyunun bilgisine sunulması gereken değerlendirmeler, zaman zaman TTK ve bakanlığımız tarafından yapılarak kamuoyu bilgilendirilecektir. Bu kapsamda yarın TBMM Genel Kurulu’na da burada yaşanan sürece ilişkin tarafımdan bir bilgilendirme yapılacaktır.”

“Giriş-çıkışlar savcılığın izni dahilinde yapılmaktadır”

“Madende tüm üretim faaliyetleri durdurulmuştur” diye devam eden Dönmez, “Cumhuriyet başsavcılığının adli tahkikat başlatması neticesinde hukuken aslında müessesimiz bir olay yeri haline dönmüştür. Giriş-çıkışlar da savcılığın izni dahilinde yapılmaktadır. Devam eden adli ve idari soruşturmalarda, aydınlatılabilmesi için gerekli her türlü yardım savcı ve müfettişlere istisnasız yapılacaktır. Şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Dün itibarı ile defin işlemlerini tamamlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Şehit ailelerine yapılacak olan yardımla ilgili de konuşan Dönmez, “Cumhurbaşkanımızın şehit ailelerine maddi yardımı ile ilgili talimatı olmuştu. İlk etapta valiliğimiz şehit ailelerine yardımına başlamıştır. Bugün itibarıyla de Türkiye Taş Kömürü Kurumu ilk ödemelerine başlayacaktır. Artık şehit ailelerimiz bizlere emanettir. Her türlü ihtiyacı devletimiz veya ilgili kurumumuz tarafından karşılanacaktır” dedi.