Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, baba ocağı Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde tarihi Taşhan’da partililerle bir araya geldi.

Bakan Dönmez, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik’te ilk olarak Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt’te AK Partinin mitingine katıldı. Ardından baba ocağı Gölpazarı’na geçen Bakan Dönmez tarihi Taşhan’da AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda partililerle bir araya geldi. İlçeye yapılacak olan TOKİ projesi çerçevesinde 100 ek daire sözü veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, burada milletvekili adayları Halil Eldemir ve Hüsnü Ersoy’a da hemşerilerinden destek sözü aldı. Bakan Dönmez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm dış güçlerin karalamalarına rağmen yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.