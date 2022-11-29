Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısını değerlendirerek, "Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla yaptıkları toplantının ardından, "Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik" dedi.

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