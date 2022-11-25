Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’ın Aktau kentinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları İkinci Toplantısı’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’ın Aktau kentinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları İkinci Toplantısı’na katıldı.

Kazakistan’ın Aktau kentinde Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları İkinci Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kairbek Uskenbayev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev katıldı.

Gürcistan’ın da katılım sağladığı toplantıda, ilk toplantıda kabul edilen Bakü Deklarasyonu uyarınca Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan topraklarından geçen Orta Koridor Güzergahının geliştirilmesi ve faaliyete geçebilmesi için "2022-2027 Yol Haritası"nın imzalanması bekleniyor.