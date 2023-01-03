Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile görüştü.
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Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile görüştüğünü belirterek, “Suriye bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. 2254 sayılı BMGK Kararı uyarınca Suriye muhalefetine ve halkına desteğimizi yineledik” açıklamasında bulundu.
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