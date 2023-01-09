Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika ziyareti kapsamında son Osmanlı Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey’in kabrini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika ziyareti kapsamında son Osmanlı Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey’in kabrini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ilk durağı olan Güney Afrika’da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, son Osmanlı Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey’in Johannesburg şehrindeki Braamfontein Mezarlığı’nda bulunan kabrini ziyaret etti. Mehmet Remzi Bey’in kabrine karanfiller bırakan Çavuşoğlu, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Kendisini dua ve şükranla andık” dedi.