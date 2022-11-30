Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında Polonya’nın Lodz kentine geldi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi’ne katılacak olan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Fahri Başkonsolosluğu’nun açılış törenine de katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi’ne katılmak üzere Polonya’nın Lodz kentine geldi.

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