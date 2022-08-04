Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Malezya Kıdemli Savunma Bakanı Hishammuddin Hussein ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Malezya Kıdemli Savunma Bakanıyla görüştük. Savunma sanayi işbirliğimizi geliştirmek amacıyla önümüzdeki dönemde atacağımız adımları ele aldık" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuala Kumpur’da Malezya Kıdemli Savunma Bakanı Hishammuddin Hussein ile bir araya geldi.

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