Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yaakob tarafından kabul edildi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Stratejik ortağımız Malezya’nın Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüştük. Geçtiğimiz ay ülkemizi ziyareti sırasında aldığımız kararların takibini yaptık" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuala Kumpur’da Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yaakob tarafından kabul edildi.

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