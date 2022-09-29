Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Karşımızda dünya da dikilse Kıbrıs’ta, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de hakkımızı, hukukumuzu korumaya devam edeceğiz, sahada ve masada güçlüyüz. Kıbrıs Türkü’nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Karşımızda dünya da dikilse Kıbrıs’ta, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de hakkımızı, hukukumuzu korumaya devam edeceğiz, sahada ve masada güçlüyüz. Kıbrıs Türkü’nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz.” dedi.

Pamukkale Üniversitesi Gençlik Buluşması ve İş İnsanı Türk Dış Politikası İlk Ders Programı’na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, “Terörizmle mücadeledeki öncü rolümüz burada tüm dünya tarafından biliniyor. Mücadelede Türkiye nasıl biliniyor? Terörizmle mücadelede çiftte standarda düşmeyen ve ikiyüzlülük yapmayan ülkelerin başında Türkiye vardır. Dünyada maalesef bugün senin teröristin benim teröristin anlayışı vardır. Dünyada bugün bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışı vardır. Bugün dünyada açık söylüyorum, teröristleri kullanan, ülkeleri bölmek için kullanan, diğer ülkeleri zayıflatmak için kullanan, ülkelerin içindeki bazı siyasi oluşumları zayıflatmakta için kullanan ülkelerde var. Yanı başımızda Suriye’de de var. Suriye’yi bölmek için PKK-YPG Terör Örgütü’ne ABD ve bazı Avrupa ülkeleri açıkça destek veriyor. Bizim orada bu PKK Terör örgütüne müdahale etmemize karşı olan herkes destekliyor. Türkiye kim olursa olsun DAEŞ, PKK ve FETÖ olsun hiç ayrım yapmaz. Terör örgütüne karşı Somali devletinin kapasitesini güçlendiriyoruz. Çünkü o terör bir gün gelir sana da sokar” diye konuştu.

“Ermenistan ve Azerbaycan arasında adımlar atıyoruz”

Bakan Çavuşoğlu, “Azerbaycan kahraman ordusu Aliyev başkanlığında Karabağ zaferinden sonra bir fırsat çıktı, Ermenistan ve Azerbaycan arasında, normalleşme adımları atıyoruz. Kolay olmuyor Ermenistan’ın tabi adım atması. Bizim de özel temsilcilerimiz çalışıyor. Karşımızda dünyada dikilse Kıbrıs’ta, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de hakkımızı hukukumuzu korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türkü’nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz”

Kıbrıs Türklerine destek vereceklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Neymiş kara para aklama konusunda iş birliği yapmış, bunu ödüllendirmek için. Silahın karşısında başka verecek bir şeyiniz yok mu, dedim. Para verin, dedim, severler ihtiyaçları da var. Biz de Kıbrıs Türkü’nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz, silah olarak ne ihtiyaçları varsa karşılayacağız. Sahada ve masada güçlüyüz, bazen masa kapanıyor sahaya iniyoruz. Orada gerekeni yapıyoruz, ondan sonra buyruk diyoruz herkese masaya tekrar gelin, sonra oyunu bu sefer biz kuruyoruz”

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan ise "Dış politikadaki o kadar yoğunluğa rağmen Pamukkale Üniversitesine gelmeniz bizleri burada mutlu etti. Gördüğünüz gibi üniversitemiz sizi aşkla beklediğini gösteriyor. En önemlisi bu haftamızın 30 yıl 30 tema haftası olması. Üniversitemizin 30. yılını kutluyoruz" dedi.