Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4’üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de ikili temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.