Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu nedeniyle geldiği Slovenya’da Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapiç ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu nedeniyle geldiği Slovenya’da Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapiç ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Gücün hakimiyeti mi kuralların gücü mü” temalı 17. Bled Stratejik Forumu’na katılmak üzere geldiği Slovenya’da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Slovenya’nın Bled kasabasında düzenlenen 17. Bled Stratejik Forumu’nda Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapiç ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabında görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Bled Stratejik Forumu marjındaki temaslarımıza Karadağlı mevkidaşımla görüşerek başladık. İkili ilişkilerimizi ve Ukrayna’daki gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.