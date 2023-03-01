Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "İngiltere Dışişleri Bakanıyla ülkemizdeki deprem felaketini, Ukrayna’daki son durumu ve NATO genişlemesini ele aldık. Deprem yardımı için teşekkürlerimizi yineledik" ifadelerini kullandı.

G20 gündemi

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda insani yardımlar ve afet yardımları, gıda ve enerji güvenliği, terörizmle mücadele, çok taraflılığın güçlendirilmesi ve kalkınma iş birliği başta olmak üzere küresel gündemde öne çıkan hususlarda görüş alışverişinde bulunulacak.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın oluşturduğu MIKTA’nın 23. Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak.