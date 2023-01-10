Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pretoria kentinde Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pretoria kentinde Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ilk durağı Güney Afrika’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Güney Afrikalı mevkidaşı Naledi Pandor ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Pandor, daha sonra heyetlararası görüşmeye geçti. Sıcak karşılamasından dolayı mevkidaşı Pandor’a teşekkür eden Çavuşoğlu, "Afrika’da olmak her zamanki gibi bir zevk. Geleceğin Afrika’ya ait olduğuna yürekten inanıyorum. Barışa ve refaha giden yolda birlikte yürüyoruz. Karşılıklı ziyaretlerle birlikte ortaklık ruhunu yaşatıyoruz" dedi. Çavuşoğlu, "3 ülkeyi kapsayan turda ilk durağımız Güney Afrika. Güney Afrika’dan sonra Zimbabwe ve Ruanda’yı ziyaret edeceğim. Bugün dünya, belirsizlik ve çatışmalarla dikkat çekiyor. Ne yazık ki çatışmaların yüzde 60’ı bölgemizde yaşanıyor. Türkiye ve Güney Afrika gibi aktörlerin fark oluşturabileceğine inanıyoruz ve G20 üyeleri ile küresel aktörler olarak hep birlikte karşı karşıya kaldığımız bu zorlukların üstesinden gelmek için birçok konuda benzer görüşlere sahibiz" şeklinde konuştu. Bakan Pandor ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Şimdi heyetlerimizle ikili ilişkiler ve küresel meseleler hakkında kapsamlı istişarelerde bulunacağız" dedi.

Çavuşoğlu’nun temasları kapsamında Pretorya Üniversitesi’ni ziyaret etmesi, Maarif Türkiye Çalışmaları Merkezi’nin açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor.