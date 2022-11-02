Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın tahıl sevkiyatını askıya almasına ilişkin, “Rusya’nın gemilerine yönelik son saldırılardan sonra haklıdır haksızdır yorum yapmıyorum, bazı güvenlik talepleri var. Diğer taraftan BM’ye de Rusya’nın bir mektubu var. Bu yeni bir konu değil, bir kez daha Rusya bunu gündeme getirdi” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın tahıl sevkiyatını askıya almasına ilişkin, “Rusya’nın gemilerine yönelik son saldırılardan sonra haklıdır haksızdır yorum yapmıyorum, bazı güvenlik talepleri var. Diğer taraftan BM’ye de Rusya’nın bir mektubu var. Bu yeni bir konu değil, bir kez daha Rusya bunu gündeme getirdi” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA tarafından düzenlenen “Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk Dış Politikası” konulu panele katıldı. Çavuşoğlu, panelde yaptığı konuşmanın ardından soruları cevaplandırdı. Yunanistan’ın son zamanlarda artan silahlanmasına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, “Yunanistan’ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek Yunanistan’ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey. Arkanızda kim var ona bakmayın. Yanı başınızda kim var komşu ve karşınıza almaya çalıştığınız kim var, ona bakın. İş birliği istiyorsanız hazırız ama Türkiye’yi karşılarına almak ne demek, bunu da iyi biliyorlardır” dedi.

“Bunlar Türkiye’den kaynaklanmıyor, Yunanistan’dan kaynaklanıyor”

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin her zaman inişli çıkışlı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Her zaman da diplomasiyi ön plana çıkarmışız. Kardak Krizi’nden sonra o günkü adıyla istikşafi, bugünkü adıyla istişari görüşmeleri Yunanistan’la başlatmışız diplomatik yolla bunu çözelim diye. Yunanistan son zamanlarda kıta sahanlığını konuşalım diyor, diğerlerini konuşmayalım diyor. Nasıl çözeceksiniz böyle durumda? Geçmişte Yunanistan’la çok gerilimlerimiz oldu. Yunanistan’ın terörist elebaşını ülkesinde misafir ettiği bir gerçek. DHKP-C/PKK kampları var Yunanistan’da. Yunanistan’la ilişkilerin gerildiği zamanlara bakın. Bunlar Türkiye’den kaynaklanmıyor, Yunanistan’dan kaynaklanıyor. Son zamanlarda Yunanistan’ın çıldırmasının sebebi Türkiye’nin her alanda güçlenmesi" diye konuştu.

“ABD’nin terazisi bozuldu”

Yunanistan’da artan ABD üslerine ilişkin soru üzerine Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

“ABD’ye soruyoruz. Bunlar Rusya’ya karşı kurulan üsler diyor. Burada inandırıcı değil. Yunanistan’da bulunan ABD Büyükelçisi’nin attığı tweetler tamamen Yunan yanlı tweetler. Türkiye’de de ABD’nin bir büyükelçisi var. Biraz Türkiye’yi desteklediğini ima eden bir açıklaması oldu mu bugüne kadar? Sonuçta ABD’nin terazisi bozuldu. Kendilerine de uyarılarda bulunduk. Bunların Yunanistan’a da bir faydası olmadığını, Yunanistan’ı çözümden daha da uzaklaştırdığını söyledik.”

“Libya ile yaptığımız anlaşmalar Mısır’ın aleyhine değil”

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin Türkiye ile normalleşme sürecinin durdurulması açıklamasını da değerlendiren Çavuşoğlu, “Biz tüm ülkelerle olduğu gibi Mısır’la da bir normalleşme sürecine girdik. Şimdi bir normalleşme süreci var. Bu ikili bir süreç. Diğer taraftan biz bu normalleşme süreci başlarken Mısır’la uluslararası platformlarda birbirimizin aleyhine olmama konusunda da anlaştık. Diğer ülkelerle ilişkilerimiz hızla normalleşti. Mısır’la hala yavaş gidiyor. Bunun da sebebi biz değiliz” dedi.

Normalleşme sürecinde Mısır’dan kaynaklanan bir yavaşlamanın olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Mısır, ilişkileri normalleştirme konusunda samimiyse adım atar. Libya ile yaptığımız Deniz Yetki Anlaşması ya da en son imzaladığımız Hidrokarbon Anlaşması, Mısır’ın aleyhine değil ki. Mısır bizimle anlaşma imzalarsa Yunanistan’la yaptığı anlaşmadan çok daha fazla deniz yetki alanı elde edecek. 40 bin kilometrekareden bahsediyoruz” diye konuştu.

Hidrokarbon Anlaşması’nın Mısır’ın aleyhine olmadığını tekrarlayan Çavuşoğlu, “Eleştirilere bakıldığında Libya’daki hükümetin meşru olmadığını, böyle bir anlaşmayı imzalama yetkisinin olmadığını söylüyor. Ama Birleşmiş Milletler şu andaki yönetimi meşru görüyor. Meşrutiyet başka bir konu. Libya ile yaptığımız daha önceki güvenlik anlaşmasının bugüne uyarlanması da Mısır’ın aleyhine değil. Mısır’a yönelik bir hamle değil. Biz olmasaydık Libya bugün Suriye olacaktı” ifadelerini kullandı.

Mısır’la uluslararası konularda, bölgesel konularda iş birliği yapma konusunda mutabakata varıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye açısından Mısır’a yönelik herhangi bir sorunun olmadığını, Mısır’ın herkes için önemli bir ülke olduğunun altını çizdi.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olup olamayacağını değerlendiren Çavuşoğlu, KKTC’nin devlet olarak tanındıktan sonra tam üye olmasının mümkün olacağını bildirdi. Ayrıca ilk hedeflerinin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, sonrasında ise tam üyelik olduğunu kaydetti.

“Rusya’nın gemilerine yönelik son saldırılardan sonra haklıdır haksızdır yorum yapmıyorum, bazı güvenlik talepleri var”

Bakan Çavuşoğlu, Rusya’nın Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya alması kararını değerlendirerek şunları kaydetti:

“Rusya’nın gemilerine yönelik son saldırılardan sonra haklıdır haksızdır yorum yapmıyorum, bazı güvenlik talepleri var. Diğer taraftan BM’ye de Rusya’nın bir mektubu var. Bu yeni bir konu değil, bir kez daha Rusya bunu gündeme getirdi. Rusya’nın ihraç etmek istediği gübre ve tahılın önündeki engeller. Gübre ve tahıl yaptırım listesinde değil. Ama bu iki ürünü taşıyacak gemiler hala limanlara yanaşamıyor. Hala sigorta yaptıramıyor ve ödemeler yapılamıyor. Fiili birçok geminin ülkeleri de bu yükü taşımaktan çekiniyorlar. Çünkü yaptırımlar var.”

“Rusya’nın ihraç ettiği ürünlerin önündeki engelleri kaldırmak Rusya’yı savunmak anlamına gelmiyor”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde iki konuyu gündeme getirdiğini bildiren Çavuşoğlu, “Tahılın daha az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere gitmesi ve kendi ürünlerinin ihracatında yaşanan sorunlar. Biz gerek ABD gerek Avrupa Birliği gerekse de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği nezdinde her seferinde girişimlerde bulunduk. Bu konuda da bir mutabakat var. Rusya’nın ihraç ettiği ürünlerin önündeki engelleri kaldırmak Rusya’yı savunmak anlamına gelmiyor. Uzmanlar değerlendiriyor. Gübre alamazlarsa önümüzdeki sezon Afrika’nın tarım ürünleri üretimi yüzde 20 azalacak. Bu çok ciddi bir sorundur. Tahıl anlaşmasının uzatılması ve sorunsuz bir şekilde işlemesi konusunda mutabakata varacağımıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.