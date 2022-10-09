Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında Fransa’ya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı’na katılmak ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızla buluşmak üzere Strazburg’dayız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Bu yüzyıl dünyanın her tarafında Türkiye yüzyılı olarak anılacak”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Bu yüzyıl dünyanın her tarafında Türkiye yüzyılı olarak anılacak”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Fransa’ya geldi.

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