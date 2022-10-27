Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “FETÖ terör örgütünün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu, sadece Türkiye için değil Benin ve bulundukları tüm ülke için tehdit olduğunu ve kimlerin bu terör örgütünü kullandığını da anlattım” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “FETÖ terör örgütünün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu, sadece Türkiye için değil Benin ve bulundukları tüm ülke için tehdit olduğunu ve kimlerin bu terör örgütünü kullandığını da anlattım” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun son durağı olan Benin’de temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Benin Dışişleri Bakanı Aurelien Agbenonci ile ortak basın toplantısında Benin ile Türkiye ilişkilerine değindi. Başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde liderler düzeyinde de karşılıklı ziyaretlerin gerçekleşmesi için birlikte çalışılması konusunda mutabık kalındığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Savunma sanayii ve güvenlik konusunda iş birliğimizi nasıl güçlendirebileceğimizi değerlendirdik. Elbette ekonomik ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alıp daha da geliştirmek için atabileceğimiz adımları konuştuk” dedi.

Terör örgütleri konusunun da gündeme geldiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Sevgili dostum Aurelien’e FETÖ terör örgütünün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu, sadece Türkiye için değil Benin ve bulundukları tüm ülke için tehdit olduğunu ve kimlerin bu terör örgütünü kullandığını da anlattım. Dolayısıyla bu konudaki beklentilerimizi de vurguladık” ifadelerini kullandı.

“Türkiye olarak Afrika kıtasını, ülkelerini ve halklarını çok seviyoruz”

Türkiye’nin Afrika ülkeleri ve Afrika halklarını çok sevdiğini sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye olarak Afrika kıtasını, ülkelerini ve halklarını çok seviyoruz. Bunu sadece sözlerle ifade etmiyoruz, tüm eylemlerimizde de bunu gösteriyoruz. Afrikalı dostlarımız ve Beninli kardeşlerimiz de bunu görüyor ve hissediyor. 2014 yılında Cotonu’da büyükelçiliğimizi açmıştık. Karşılıklı ziyaretlerimiz gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte iş birliğimizi ve ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için bu ziyareti gerçekleştirdik ama bu son ziyaret olmayacak, karşılıklı ziyaret edeceğiz. İlgili diğer bakanlarımız bir araya gelecek, mekanizmalarımız işleyecek, ilişkilerimiz daha da gelişecek.”

“Erdoğan ve onun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu öyle fazla diplomatik konuşmaz, her zaman açık sözlü olur”

“Tüm dünya bilir ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu öyle fazla diplomatik konuşmaz, her zaman açık sözlü olur, doğrudan konuşur” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Sadece siyaseten değil iş dünyası olarak da Benin’e gösterilen ilginin arttığını da görmekten mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika ülkelerine ziyaretler yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, “Şu ana kadar 35 civarında Afrika ülkesini ziyaret etmiştir, inşallah Benin’i de ziyaret edecektir” dedi.