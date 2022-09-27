Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 8 Temmuz’da Nara kentinde seçim konuşması yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tokyo ziyaretini sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe için gerçekleştirilen resmi cenaze törenine katıldı. Törene dair Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Japonya’nın eski Başbakanı Shinzo Abe’nin cenaze törenine ülkemizi temsilen katıldık, dost Japon halkına taziyelerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

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