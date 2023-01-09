Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika ziyareti kapsamında Türkiye’nin Cape Town Başkonsolosluğunun açılışında yaptığı konuşmada, "Dünyada 257 misyonumuz var, bu bakımdan dünyada ilk 5’teyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika ziyareti kapsamında Türkiye’nin Cape Town Başkonsolosluğunun açılışında yaptığı konuşmada, "Dünyada 257 misyonumuz var, bu bakımdan dünyada ilk 5’teyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ilk durağı olan Güney Afrika’daki temaslarını sürdürüyor. Türkiye’nin Cape Town Başkonsolosluğu’nun açılışına katılan Bakan Çavuşoğlu iki ülke arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Batı Cape Başbakanı Alan Winde’e teşekkür ederek başlayan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün açılışını yaptığımız Cape Town Başkonsolosluğumuzun bu açılış töreninde bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Batı Cape Başbakanı Alan Winde’e bu törende bizlerle beraber olduğu için şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten bizim için anlamlı bir ziyaret ve anlamlı bir tören. Dünden bu yana ecdadımızı yad ettik. Duygulandık, gururlandık. Bugün, vatandaşlarımıza ve Cape Town’da yaşayan insanlara hizmet edecek başkonsolosluğumuzun resmi açılışını yapıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu’nun Güney Afrika’ya atadığı başkonsoloslarımız Ohannes Majakyan Efendi ve Mehmet Remzi Bey Birinci Dünya Savaşı’na giden zor dönemlerde görev yaptılar. Osmanlı İmparatorluğu 160 yıl önce din alimi Ebubekir Efendi’yi, Müslüman kardeşlerimize destek olmak üzere Cape Town’a göndermiş. Ebu Bekir Efendi çalışmalarıyla Güney Afrika’da ve ötesinde sayılan iz bırakan bir şahsiyet oldu" dedi.

"Temsilciliklerimiz ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin genişlemesine imkan sağlıyor"

Güney Afrika’yla dostluk temelini atan Ebubekir Efendi’nin torunlarıyla güçlü bağların bugün de sürdürüldüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, "Dün kendileriyle bir araya geldik. Biraz önce duygulandık derken onu kastetmiştim. Gerçekten duygusal anlar yaşadık. Milletimizin kadirşinaslığını bir kez daha Türkiye’nin çok uzağında yaklaşık 10 kilometre ötesinde hissettik. Aslında Cape Town Başkonsolosluğumuzun resmi açılışını yaparak bu değerli tarihi mirasa da sahip çıkıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti, en kaliteli mekanlarda, en hızlı şekilde vermek için gayret sarf ediyoruz. Bu şahsen benim de Dışişleri Bakanı olarak önceliklerimin başında gelen bir konu. Bugün dünyada 257 misyonumuz var. Bu bakımdan da misyon sayısı bakımından dünyada ilk 5’teyiz. Dünyanın her bir köşesinde vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Temsilciliklerimiz aynı zamanda ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin genişlemesine imkan sağlıyor. Biraz önce Başbakan Winde’de buna vurgu yaptı. Türk Hava Yolları’nın her geçen gün artan sefer sayısı şu anda haftada 1 uçuş var. Yani İstanbul-Cape Town seferlerinden bahsediyoruz. Halklarımız arasındaki temasları arttırıyor. Elbette daha fazla karşılıklı turistin gelip gitmesi gerekiyor. Bunun için de ülkelerimizin güzelliklerini, potansiyellerini, imkanlarını birlikte tanıtalım ve teşvik edelim" sözlerine yer verdi.

"Ülkeler arasındaki potansiyel çok daha fazla"

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin her geçen gün geliştiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Geçmişte Güney Afrika lehine bir ticaret açığı vardı. Şimdi dengelendi. Biraz bizim lehimize açık olsa da ciddi bir problem değil. Önemli olan ikili ticaret hacmimizin düzenli bir şekilde artması. Geçen sene bir önceki seneye göre ikili ticaret hacmimiz yüzde 50 artarak 3 milyar dolara çıktı. Ama iki ülke arasındaki potansiyel çok daha fazla. Ben inanıyorum ki ileride 10 milyar dolardan bahsedeceğiz. Önümüzdeki yıllardan bahsediyorum. Ve bu rakamı daha da arttıracak potansiyelimiz var. Yeter ki birlikte çalışalım. Yeter ki bağlarımızı daha da güçlendirelim. Türkiye olarak biz buna varız. Biz Türkiye olarak tüm Afrika’yla ilişkilerimizi daha da geliştirmek için çok çalışıyoruz. Önceliklerimizden bir tanesi" açıklamasında bulundu.

"İlişkileri geliştirmek için çok çalışacağız"

Aralık 2021’de Türkiye Afrika Birliği zirvesinde 100 bakan ve 17 hükümet ve devlet başkanını ağırladıklarını hatırlatana Bakan Çavuşoğlu, bu çapta Afrika’yla zirve gerçekleştirebilen ülke sayısının son derece sınırlı olduğunu ifade etti. Türkiye’nin tüm kıtayla bağlarının her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "İşte bu bağların güçlenmesine önemli katkı sağlayan kurumlarımızdan bir tanesi de Maarif Vakfımız, Maarif Vakfı’mızın okulları. Johannesburg’ta okulumuz var. Gelecek sene inşallah burada da okul açacağız. Bağları daha da güçlendireceğiz. Ayrıca TİKA’mız tüm Afrika’da çok önemli kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. TİKA’mızın Afrika’da 22 tane bölgesel ofisi var ve bizim de gururumuz. Maarif gibi. Ve önümüzdeki süreçte de yine Afrika’nın her bir köşesine, Güney Afrika’ya TİKA’nın kalkınma projeleri devam edecek. Ortak tarihi miraslarımıza da sahip çıktığı için TİKA’ya çok teşekkür ediyorum. Tabii bugün resmi açılışını yaptığımız başkonsolosluğumuz da Güney Afrika’yla iş birliğimizin geliştirilmesi için çaba sarf edecek. Bir taraftan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza ve Cape Town’lu insanlara dostlarımıza hizmet edecek. Diğer taraftan da ilişkileri geliştirmek için çok çalışacağız. Bir Afrika atasözü var: ’Yolun uzunsa birlikte yürümelisin’ diyor bu atasözü. Güney Afrika’yla asırlar süren dostluk yolculuğumuz Afrika şehirlerinin annesi olarak anılan Cape Town’da başlamıştı. İlişkilerimizde yeni hedeflere hep birlikte yürüyerek ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.