Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temasları kapsamında geldiği Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temasları kapsamında geldiği Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu 1. Toplantısı’na katılmak için geldiği Cezayir’de temaslarını sürdürüyor. İkili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edildi.
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