Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı’na (EAGÜ-V) katılmak üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı’na (EAGÜ-V) katılmak üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı’nda (EAGÜ-V) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil etmek üzere dün akşam Katar’ın başkenti Doha’ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Konferans’taki hitabının ardından Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Doha’da BM Genel Kurul Başkanıyla, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğündeki Sıfır Atık girişimimizi ve küresel gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.