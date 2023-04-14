Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana’daki temasları kapsamında Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Avusturya’ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, başkent Viyana’daki temasları çerçevesinde ilk olarak Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’le bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem yardımları için teşekkür ettik. Ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğimizi devam ettireceğiz. Ukrayna, Suriye ve Güney Kafkasya’daki gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.