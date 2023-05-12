Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “CHP’nin mitinglerinde ’Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan’ sloganları CHP’li kardeşlerimizi de rahatsız etmiştir. Atatürk’ün kurduğu parti bu hale düşmemeliydi. Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet’ten intikam alacağız diyenler artık CHP’nin mitinglerinde yer alıyor. Halkımız bunu görüyor ve dolayısıyla partimize ilgi gösteriyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığında partiye üye olan kişilerin rozet takma törenine katıldı. Törende 27 kişiye rozetleri Bakan Çavuşoğlu tarafından takıldı.

Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Seçim atmosferi başladı, kampanya başladı, sahadayız. Hep beraber çok çalıştık. Sahada çalışırken Antalya için yaptıklarımızı ve yapılacaklarımızı anlattık. Türkiye’de herkes dış politikaya büyük önem veriyor ve yakından takip ediyor. Ülkemizin dış politikasını da konuştuk. En çok da ülkemizin beka meselesini konuştuk, güvenliğini, istikrarını konuştuk. Antalya’da hemşehrilerimizin karşımızdaki ittifakın HDP-PKK ile iş birliği yapması, el ele kol kola yürümesi, Türkiye’de darbe girişimi yapıp 251 vatandaşımızı şehit eden 2 binden fazla vatandaşımızı yaralayan FETÖ’cülerin, yine karşımızdaki Kılıçdaroğlu’nun aday olduğu ittifakın üyesi olması ve tüm terör örgütlerinin aynı anda bunları desteklemesi, diğer partilere, CHP ve İYİ Parti gibi partilere de oy veren Antalya’daki devletçi, milletini seven hemşehrilerimizi rahatsız etti” diye konuştu.

“Atatürk’ün kurduğu parti bu hale düşmemeliydi”

Vatandaşların duydukları rahatsızlıkları kendilerine de bildirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Son zamanlarda farklı partilerden çok sayıda istifalar var. Bizim partimize de büyük bir akım var. Cumhur İttifakı’na büyük bir ilgi var. Millet şunu biliyor, dünyanın içinden geçtiği zor dönemde Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı ancak ülkenin istikrarını koruyabilir ve güçlendirebilir. Cumhuriyet’imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapabilir. Diğer ittifaka baktıkları zaman korkunç. Özellikle CHP’nin mitinglerinde ’Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan’ sloganları CHP’li kardeşlerimizi de rahatsız etmiştir. Atatürk’ün kurduğu parti bu hale düşmemeliydi. ’Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet’ten intikam alacağız’ diyenler artık CHP’nin mitinglerinde yer alıyor. Halkımız bunu görüyor ve dolayısıyla partimize ilgi gösteriyor. Son dönemde 8 bin kişinin katılması, herhangi bir partinin bir yılda tüm Türkiye’de elde edemeyeceği üye sayısıdır. Biz 12 milyondan fazla üyemizle en büyük aileyiz. Gençlik ve kadın kollarımızın üye sayısı bile ana muhalefet dâhil birçok partinin üye sayısının üzerinde. Üyelerimizle, gönül veren kardeşlerimizle geleceğe yürüyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı Türk dünyasının asrı yapmaya çalışacağız” sözlerine yer verdi.

"Son birkaç ay içerisinde 8 bin 627 arkadaşımız üyelik müracaat gerçekleştirdiler"

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ise şu sözlere yer verdi:

“Seçim sürecinde ivmesini yukarı çıkartarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başarılı bir seçim süreci yönettik ve yürütüyoruz. Antalya’nın 19 ilçesinde köyünden mahallesine başarılı bir süreç yönettik. Son bir kaç ay içerisinde 8 bin 627 arkadaşımız üyelik müracaat gerçekleştirdiler ve AK Parti ailemizin birer ferdi oldular. 5 merkez ilçemizden 27 kişiye temsilen rozet takma töreni düzenledik. 27 arkadaşımıza rozet takacağız.”