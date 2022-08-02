Çavuşoğlu’nun ASEAN Dönem Başkanı Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn ve ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ile gerçekleştirecekleri üçlü toplantıda Türkiye-ASEAN ilişkilerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve gelecek döneme yönelik somut iş birliği önerilerinin görüşülmesi öngörülüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Dördüncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’na katılmak üzere 3 Ağustos’ta Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’i ziyaret edecek.

Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Hassan ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Hassan ile görüştü

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.